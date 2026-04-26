Punta Colorada: VMOS trabaja en reparaciones tras el temporal de viento en la zona de obras

Un fuerte temporal de viento que azotó la zona de Punta Colorada provocó daños en instalaciones en construcción del consorcio Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que ya trabaja en tareas de reparación.

Punta Colorada: VMOS trabaja en reparaciones tras el temporal de viento

Según informaron desde la compañía, las ráfagas —que superaron los 120 km/h— afectaron a dos tanques de la red contra incendios que se encontraban en proceso de montaje dentro del área de obras. No obstante, aclararon que el incidente no comprometió la integridad del resto de las instalaciones.

Asimismo, no se registraron personas heridas ni afectadas. En el marco de las condiciones meteorológicas adversas, se dispuso una evacuación preventiva en la zona de la Terminal Punta Colorada para resguardar la seguridad del personal.

Actualmente, los equipos técnicos avanzan en la evaluación de daños y en las tareas necesarias para restablecer las condiciones que permitan retomar la construcción en el menor tiempo posible.

El proyecto Vaca Muerta Oil Sur, liderado por YPF junto a otras siete petroleras, busca desarrollar un sistema de exportación de crudo en la costa rionegrina. Se trata de una obra estratégica que también resulta clave para impulsar iniciativas vinculadas al gas natural licuado (GNL) en el país.