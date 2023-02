Con gran expectativa, Maquinchao se prepara para vivir la 8° edición de la Fiesta Nacional de la Lana

La comunidad de Maquinchao comenzó a palpitar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Lana, evento que le rinde homenaje a la principal actividad productiva de la localidad y la zona, y al hombre de campo.

Este fin de semana, la localidad se movilizará con el desarrollo de la 8° edición de este evento social y cultura que tendrá como artistas principales en sus dos noches festivas a Amboé, La Nueva Luna, Dale Q Va y Los Cantores del Alba.

Este año, la fiesta será con entrada libre y gratuita y se realizará en el gimnasio municipal.

Como ocurre todos los años, a la variada grilla artística se le suma un predio ferial, dispuesto en las inmediaciones del edificio deportivo, en el que artesanos, vendedores ambulantes, micro emprendedores y puestos gastronómicos que ofrecerán variados productos.

La apertura de la fiesta será el viernes a las 19 horas y estará a cargo de la Delegación de Folclore de Río Negro. Luego, pasarán por el escenario, Amboé, La Nueva Luna del Chino, Grupo Hasta Las Manos y se cerrará con un gran baile popular.

El sábado a las 14 quedará formalmente inaugurado el predio ferial y se realizará un bingo familiar.

Amboé traerá su «Dosis de Chamamé» a Maquinchao. Foto: faceboock

Los roquenses de New Rewind abrirán el show artístico. Luego se presentarán Cantores del Alba. Cerca de la medianoche, está prevista la actuación Dale Q´Va, el grupo de cuarteto liderado por Neno Aguirre, ex Trulalá y Banda Express y David Ortiz, ex Trulalá y Sabroso.

La presencia de la banda cordobesa en Maquinchao, ha generado una gran expectativa en la Región Sur, por lo que los organizadores esperan la llegada de cientos de fans desde las distintas localidades vecinas.

El cierre de la segunda y última noche estará a cargo de Mándale, Mándale y un gran baile popular.