San Patricio del Chañar celebra su aniversario consolidado como capital del vino y protagonista de una vendimia histórica

A poco más de 50 kilómetros de Neuquén, sobre la margen izquierda del río Neuquén, San Patricio del Chañar celebra un nuevo aniversario consolidando una transformación que en pocas décadas la convirtió en uno de los polos productivos y turísticos más dinámicos de la Patagonia. Este crecimiento, impulsado por el desarrollo vitivinícola y frutihortícola, encuentra en la reciente Vendimia Neuquina 2026 un punto de inflexión que proyecta a la localidad a una nueva escala.

La historia del Chañar se remonta a fines del siglo XIX, cuando los primeros colonos italianos se asentaron en la zona. Provenientes de Campo Filone, trajeron consigo la devoción por San Patricio, que dio nombre al poblado en 1898. El término “Chañar”, en tanto, proviene del quechua chical, en referencia al árbol espinoso característico de la región, una marca temprana de la relación entre el territorio y su identidad productiva.

Durante décadas, la localidad creció vinculada a la producción frutícola. Sin embargo, fue en los últimos años cuando el desarrollo de la industria vitivinícola cambió definitivamente su perfil. Hoy, San Patricio del Chañar es una parada obligada de la Ruta del Vino neuquina, con bodegas que han transformado el paisaje productivo en una experiencia turística de alto nivel.

Ese proceso tuvo su máxima expresión este año con la Vendimia Neuquina 2026, que se consolidó como un evento estratégico dentro de la agenda turística provincial. A diferencia de ediciones anteriores, el evento contó con un rol activo del Estado provincial, que asumió la planificación, promoción y articulación institucional como política pública.

La vendimia dejó en claro que el vino ya no es solo producción: es cultura, identidad y turismo. Con la participación de bodegas emblemáticas del Chañar como Familia Schroeder, Malma, Bodega del Fin del Mundo y Patritti, entre otras, se consolidó una propuesta que integró experiencias gastronómicas, recorridos enoturísticos y eventos culturales que convocaron a visitantes de toda la región y el país.

El éxito de esta edición también estuvo marcado por una fuerte articulación público-privada, que permitió potenciar la visibilidad del sector y posicionar a Neuquén como un destino vitivinícola emergente a nivel nacional e internacional.

Este crecimiento no es casual. Las condiciones naturales del Chañar —suelos arenosos y pedregosos, gran amplitud térmica, clima seco y vientos constantes— generan el escenario ideal para el cultivo de varietales como malbec, pinot noir, cabernet sauvignon y chardonnay, que hoy compiten en mercados nacionales e internacionales por su calidad.

Pero más allá del vino, la localidad ofrece una experiencia integral. Las bodegas abren sus puertas con visitas guiadas, degustaciones y propuestas gastronómicas que combinan sabores patagónicos con técnicas de vanguardia. A esto se suman atractivos como el Centro Paleontológico Lago Barreales, donde se desarrollan investigaciones de relevancia internacional, y el cercano lago Mari Menuco, un punto clave para actividades recreativas y deportes acuáticos.

En paralelo, San Patricio del Chañar mantiene vivas sus tradiciones productivas a través de eventos como la Fiesta Provincial del Pelón, que pone en valor la producción frutícola y el trabajo rural, reforzando la identidad de una comunidad que crece sin perder sus raíces.

En este nuevo aniversario, la localidad se proyecta como un ejemplo del modelo neuquino de desarrollo: integración entre producción, turismo y conocimiento, con fuerte protagonismo del sector privado y acompañamiento del Estado. La Vendimia 2026 no solo celebró la cosecha, sino que dejó una certeza: el Chañar ya no es solo un lugar donde se produce vino, es un territorio donde el vino se vive, se cuenta y se comparte.

Y en esa historia que sigue escribiéndose, San Patricio del Chañar se afirma como uno de los grandes protagonistas del presente y el futuro turístico de Neuquén.