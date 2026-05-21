Casa rústica de Carola del Bianco en Villa La Angostura: refugio de madera y huerta orgánica frente al lago

Establecer una residencia definitiva en la Patagonia implica un compromiso con el entorno y sus estaciones: la casa rústica de Carola del Bianco en Villa La Angostura, donde reside junto a Paquito Mayorga desde finales de los años 90, es un testimonio de arquitectura vernácula que celebra la materialidad noble.

Construida íntegramente en madera y diseñada con amplias aberturas, la propiedad funciona como un observatorio natural hacia las montañas y el lago. Este refugio no fue concebido solo como una vivienda de veraneo, sino como un proyecto de vida donde la integración paisajística y la funcionalidad invernal conviven en armonía, permitiendo que la luz solar se convierta en un recurso térmico vital durante los meses más fríos del sur argentino.

El deck exterior y la integración paisajística en la casa rústica de Carola del Bianco en Villa La Angostura

La arquitectura externa de la casa rústica de Carola del Bianco en Villa La Angostura se caracteriza por un extenso deck de madera, que rodea el perímetro de la cabaña.

Carola del Bianco en el deck de su casa en Villa La Angostura.-

Este elemento no solo actúa como un mirador hacia el entorno idílico, sino que cumple una función técnica esencial durante las nevadas, facilitando la circulación y el mantenimiento del acceso.

El terreno, que desciende suavemente hacia un muelle propio, incluye una huerta orgánica que es el pilar de la alimentación familiar.

Carola del Bianco en la huerta orgánica de su casa en Villa La Angostura.-

Esta transición fluida entre el bosque y el muelle refuerza la identidad de la casa rústica de Carola del Bianco en Villa La Angostura como un espacio de desconexión absoluta, donde el jardín se transforma según la estacionalidad patagónica.

Cocina de estilo campestre y calidez interna en la casa rústica de Carola del Bianco en Villa La Angostura

En el interior, la casa rústica de Carola del Bianco en Villa La Angostura despliega un diseño de interiores que privilegia el confort térmico y la estética vintage.

La cocina, considerada el corazón del hogar, presenta muebles de madera en tonos verde pastel y una cocina económica de hierro fundido a leña, que garantiza el calor hogareño y la preparación de platos con ingredientes locales.

La cocina de hierro fundido de la casa de Carola del Bianco.-

Por su parte, la sala de estar de la casa rústica de Carola del Bianco en Villa La Angostura se organiza alrededor de un hogar a leña de piedra, complementado con muebles reciclados y objetos con historia que aportan una elegancia sin pretensiones.

La casa de Carola del Bianco en Villa La Angostura.-

Esta atmósfera campestre logra un equilibrio perfecto entre la sofisticación del diseño y la rusticidad necesaria, para habitar la cordillera con plenitud.