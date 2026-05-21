Aniversario de San Patricio del Chañar: la obra que permitirá convertir frutas y hortalizas en productos con sello local

En la chacra municipal de San Patricio del Chañar avanza una obra que busca dar un nuevo impulso al trabajo de la tierra. Se construye una sala de elaboración de alimentos que permitirá transformar la producción local en conservas, dulces y otros productos listos para llegar al mercado con identidad propia.

La obra ya alcanza un 40% de avance y la expectativa es concluirla en octubre para comenzar ese mismo año con los primeros procesos. La primera etapa contempla un pabellón de 190 m² construido en seco y diseñado con una estructura a dos aguas que retoma la estética de los invernaderos de la chacra.

“Lo que queremos hacer es que se le pueda agregar valor a todo esto que estamos produciendo”, explicó el secretario de Desarrollo Económico, Diego Cumilao. “No es lo mismo vender una fruta que ofrecer un producto con etiqueta, trazabilidad y con la seguridad de que el consumidor sabe de dónde salió y cómo fue elaborado”.

Durante años, productores y emprendedores locales utilizaron la sala de elaboración del Centro de Formación Profesional Agropecuaria N° 2, pero el lugar tuvo que quedar clausurado. A partir de esa situación, el municipio retomó un proyecto que había quedado inconcluso en la chacra municipal y lo reformuló con una mirada más amplia.

La nueva sala permitirá elaborar alimentos de segunda gama, como conservas, escabeches y dulces sometidos a procesos térmicos; de cuarta gama, como verduras cortadas y envasadas al vacío o en atmósfera controlada; y de quinta gama, es decir, alimentos cocinados, envasados y listos para consumir tras una breve regeneración.

“Tenemos gente en la chacra que produce hongos, frutas finas y hortalizas. Muchos ya venden, pero queremos llevarlo a otro nivel, con valor agregado y con mejores oportunidades comerciales”, señaló Cumilao.

El proyecto busca generar ingresos, fortalecer la seguridad alimentaria y ampliar las posibilidades de comercialización para pequeños elaboradores de la economía social, que muchas veces producen en sus hogares y no cuentan con la infraestructura necesaria para acceder a habilitaciones formales.

La obra es el resultado de un trabajo conjunto entre la Municipalidad de San Patricio del Chañar, el gobierno provincial, el Centro PyME-ADENEU y la empresa Pluspetrol. Mientras la Provincia financió la infraestructura de gas —que también beneficiará a la EPEA N° 3—, Pluspetrol aporta materiales y equipamiento, y el Centro PyME acompaña con asistencia técnica y el proceso de habilitaciones.

El proceso productivo como atractivo turístico

El municipio también imagina la sala como parte de una propuesta de agroturismo que permita a vecinos y visitantes conocer todo el recorrido de un alimento, desde la siembra hasta su transformación final.

“La idea es que una persona pueda ver cómo se planta un tomate, cómo se cosecha y cómo termina convertido en una salsa”, resumió Cumilao. “Queremos que vivan toda esa experiencia”.

La sala de elaboración es una apuesta a que lo que nace en la tierra del Chañar pueda seguir creciendo, generando oportunidades y contando, en cada frasco y en cada etiqueta, una historia profundamente local.