Vuelco e incendio en la Ruta 237 de Neuquén: quedó atrapado en el auto y lo rescataron otros conductores

Un violento vuelco tuvo lugar este viernes en la Ruta Nacional 237 de Neuquén, a unos 20 kilómetros de Piedra del Águila, en dirección a Bariloche, cuando un auto terminó dado vuelta y comenzó a incendiarse, con su conductor atrapado en el interior.

Rescate al límite cerca de Piedra del Águila

De acuerdo a la información que accedió este medio, el siniestro ocurrió cuando el vehículo “mordió la banquina y dio más de 4 vueltas”, hasta quedar “techo abajo y con las puertas trabadas”.

Luego del accidente, se indicó que “la gente que pasaba lo rescató”, logrando sacar al conductor del interior del vehículo antes de que el fuego avanzara.

Foto: gentileza.

Según trascendió, el conductor “salió herido pero lúcido”, después de ser asistido por personas que transitaban por la ruta y se detuvieron a ayudar.

Además, se precisó que el hombre “iba con sentido hacia Piedra”, cuando perdió el control del auto y se produjo el vuelco sobre la traza nacional.

Noticia en desarrollo