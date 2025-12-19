Christian Petersen: la conducta extraña que tuvo antes de descompensarse durante el ascenso al volcán Lanín

El reconocido cocinero Christian Petersen permanece internado en grave estado en Neuquén luego de haber sufrido una descompensación mientras realizaba una excursión de ascenso al volcán Lanín. Antes de ser evacuado de urgencia, presentó una serie de comportamientos inusuales que alertaron a las personas que lo acompañaban.

Qué hizo Christian Petersen antes de la descompensación que lo dejó internado en terapia intensiva

Según lo citado por revista Gente, el periodista Sebastián Ciuffolotti, de San Martín de los Andes, relató que el episodio ocurrió el viernes pasado durante la travesía. Quienes estaban con Petersen advirtieron que algo no estaba bien cuando el cocinero se quitó el calzado y las medias, a pesar de las bajas temperaturas, y comenzó a correr descalzo por la montaña.

“Tuvo una especie de brote. Eran unas diez personas las que estaban con él y, al notar ese comportamiento extraño, dieron aviso inmediato al guardaparque, que activó un operativo para rescatarlo y trasladarlo”, explicó Ciuffolotti en el programa Tarde o Temprano (El Trece).

El periodista detalló además que, al momento de recibir atención médica, Petersen se encontraba muy excitado. “Llegó ‘muy arriba’, como se dice habitualmente. Fue sedado, estabilizado y luego derivado desde el hospital de Junín de los Andes al Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes, donde se le realizaron todos los estudios correspondientes”, señaló.

Actualmente, el exjurado de El gran premio de la cocina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia respiratoria mecánica. Su estado de salud es reservado y presenta un cuadro de falla multiorgánica, según indicó el parte médico oficial. Debido a la gravedad de su condición, aún no pudo ser trasladado a la Ciudad de Buenos Aires.