Vuelco en el acceso Centenario – Cinco Saltos: dos jóvenes terminaron hospitalizadas

En la madrugada de este miercoles, una camioneta Chevrolet S10 terminó volcada en el Acceso Jaime de Nevares, entre Centenario y Cinco Saltos. Una adolescente de 12 años y una joven de 20 terminaron con heridas considerables.

El incidente se registró alrededor de la 1:25, cuando el vehículo, en el que viajaban cinco personas, entre ellas cuatro menores de edad, perdió el control al ingresar a alta velocidad en la curva conocida como «2 Aguas», informó el medio Centenario Digital.

La camioneta derrapó varios metros antes de volcar a un costado de la banquina, quedando con las ruedas hacia arriba y a pocos metros de una acequia.

Un testigo presencial relató que la camioneta transitaba en sentido Cinco Saltos-Centenario cuando se produjo el siniestro. Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía de la Comisaría Quinta y personal del Hospital Natalio Burd acudieron al lugar para asistir a los ocupantes del rodado.

La camioneta sufrió importantes daños materiales. Foto: gentileza Centenario Digital.

La adolescente de 12 años y la joven de 20 presentban varios golpes y fueron trasladadas al hospital, donde les realizaron estudios para descartar lesiones graves.

El accidente obligó a interrumpir momentáneamente la circulación vehicular en el sector, mientras personal policial de Tránsito Villa Obrera realizaba las primeras pericias en la calzada, que se encontraba mojada debido a la lluvia registrada horas antes.

Aunque el sector no cuenta con iluminación y la calzada no está debidamente demarcada, estas condiciones no habrían sido la causa principal del vuelco, que continúa bajo investigación.