Vuelco en la Ruta 250: viajaba a Las Grutas, intentó sobrepasar un camión y terminó perdiendo una casilla

En plena Ruta Nacional 250 se registró un impactante vuelco que, afortunadamente, no terminó en tragedia. Una familia que viajaba desde Regina a Las Grutas realizó una mala maniobra de sobrepaso y terminó perdiendo una casilla.

Vuelco sobre la Ruta 250: qué pasó

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 199 de la Ruta Nacional, en jurisdicción de Pomona, Valle Medio de Río Negro. Según la información que brindó el sitio local Radio Municipal 96.5, el vehículo protagonista fue una Renault Kangoo que circulaba con una casilla rodante.

En la camioneta viajaba una familia oriunda de Villa Regina compuesta por el conductor de 66 años su hijo de 33 y dos niños de 11 y 10 años. Todos viajaban rumbo a Las Grutas. La Policía pudo constatar que el incidente se produjo cuando la camioneta intentó sobrepasar un camión que circulaba desde Neuquén a San Antonio Oeste.

Producto de la maniobra, la casilla rodante volcó y fue impactada en uno de sus ejes por el camión, esto provocó el desprendimiento del mismo y tras despistar, volcó.

En el sitio trabajó personal policial del Destacamento Vial Pomona y personal de salud del hospital de esa localidad. A los pocos minutos del siniestro confirmaron que no hubo personas lesionadas.