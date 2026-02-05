Grave vuelco en la Ruta 237: dos personas heridas fueron trasladadas a Piedra del Águila

La Ruta Nacional 237 registró otro grave vuelco que dejó como resultado tres personas heridas, dos de ellas más comprometidas. El siniestro se registró cerca de Piedra del Águila este 5 de febrero. Por el momento se desconoce cuál es la situación de las personas hospitalizadas.

Vuelco sobre la Ruta 237: cómo fue el hecho

El siniestro vial se produjo durante la madrugada de este jueves en el kilómetro 1437 de la Ruta 237. El vehículo protagonista fue un auto Fiat Siena, según lo informado por Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila.

El vehículo era ocupado por tres personas quienes tras el incidente, todos resultaron con lesiones de «distinta consideración» aunque sólo dos de ellos fueron trasladado en ambulancia al hospital local.

Los bomberos tras su arribo, se abocaron a la atención de las víctimas y se solicitó la ayuda de una ambulancia quien dispuso el traslado inmediato de ellas.

Si bien se desconoce cómo se produjo el siniestro, trascendió que se trató de un «autovuelco», es decir que no hubo otros vehículos involucrados. Se estima que el conductor perdió el control y tras despistar, volcó en uno de los márgenes del camino.