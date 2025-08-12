Un colectivo volcó en Bariloche en la ruta de acceso la Cerro Catedral: una persona fue trasladada al hospital

Un colectivo de la empresa Mi Bus volcó este martes por el mediodía en la ruta de acceso al Cerro Catedral de Bariloche. Debido al siniestro, el vehículo quedó a un costado de la cinta asfáltica. Equipos de emergencia se trasladaron rápidamente al lugar para dar los primeros auxilios. El accidente ocurrió a la a unos 8 kilómetros de la base del Cerro.

Las primeras versiones indican que el chofer se habría descompensado, por lo que el colectivo desbarrancó. Una persona fue trasladada al hospital, pero no habría heridos de gravedad. El tránsito está cortado desde la rotonda de la Virgen de las Nieves hacia el cerro. El siniestro ocurrió en la ruta Carlos Bustos.

Noticia en desarrollo