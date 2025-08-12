Un colectivo volcó en Bariloche en la ruta de acceso al Cerro Catedral: Fiscalía investiga las causas

El Ministerio Público Fiscal de Bariloche abrió una investigación para determinar las causas del vuelco de un colectivo de la empresa Mi Bus ocurrido este martes alrededor de las 13:30 en la ruta Carlos Bustos, a pocos metros de la rotonda de la Virgen de las Nieves, en el acceso al Cerro Catedral.

El accidente se produjo cuando el vehículo descendía desde el cerro hacia la ciudad y, según las primeras hipótesis, el conductor habría sufrido una descompensación que provocó que cruzara de carril y terminara tumbado de costado sobre la banquina.

En la unidad viajaban entre 15 y 20 pasajeros, entre turistas y locales. De ellos, 14 fueron atendidos por lesiones traumáticas menores y escoriaciones; dos pacientes fueron derivados a un sanatorio privado para atención complementaria. No se registraron heridos graves ni internaciones en el Hospital Zonal.

El chofer, con más de una década de experiencia en la empresa y unos 40 años de edad, sufrió algunos golpes, pero se encuentra consciente y declaró haber perdido el conocimiento al momento del accidente.

Tras el vuelco, emergencias actuaron rápido y Fiscalía coordina la investigación con múltiples medidas

El MPF dispuso diversas medidas, entre ellas la extracción de las imágenes de las cámaras de seguridad del colectivo, entrevistas testimoniales a pasajeros y testigos, y la intervención del personal de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense. Además, se ordenó el traslado del colectivo a una dependencia policial tras finalizar las pericias.

Personal de Protección Civil y emergencias trabajaron en el lugar para asistir a los pasajeros y coordinar el retiro del vehículo, que quedó tumbado de costado en la banquina, a poco más de un metro por debajo del nivel de la ruta.