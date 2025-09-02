Vuelos entre Argentina, Chile y Brasil: aprobaron nuevas rutas de conexión aérea, cuáles son

La disposición de la Subsecretaría de Transporte Aéreo fue publicada en el Boletín Oficial.

El gobierno oficializó una medida que amplía la conectividad aérea de la región. El texto, publicado en el Boletín Oficial, autoriza a la empresa chilena LATAM Airlines Group S.A. a operar vuelos regulares de pasajeros y carga. La ruta aprobada conecta Santiago de Chile con Guarulhos, en Brasil, y Ezeiza, en la Argentina, y podrá ejecutarse en ambos sentidos.

Qué dice la Disposición 28/2025 sobre los vuelos habilitados

El dictamen también contó con la intervención de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA), organismos que evaluaron la solicitud y dieron luz verde a la nueva operatoria. Según el texto, la empresa quedó debidamente notificada y habilitada para prestar los servicios.

El aeropuerto internacional de Ezeiza será uno de los puntos de conexión clave.

La medida marca un nuevo avance en la integración de los sistemas de transporte aéreo de la región. El marco legal que la sustenta incluye el Código Aeronáutico (Ley 17.285) y decretos nacionales que regulan la actividad. La disposición se inscribe en el proceso de apertura y flexibilización que impulsa el Gobierno en materia de conectividad.

De acuerdo con lo establecido, LATAM Airlines podrá ofrecer vuelos combinados de pasajeros y cargas, lo que incrementa la disponibilidad de frecuencias en un corredor clave de Sudamérica. La autorización garantiza además el cumplimiento de los compromisos bilaterales en materia de transporte aéreo.

Este esquema no solo fortalece los lazos entre Argentina y Chile, sino que también incorpora a Brasil como punto estratégico de conexión en la ruta. De esta manera, se consolida una red que permite a los usuarios acceder a más opciones de viaje y carga en el Cono Sur.

Nuevas reglas de ANAC agilizan trámites para vuelos internacionales

La decisión se da en un contexto de cambios normativos que buscan reducir costos administrativos y simplificar trámites para las aerolíneas. La ANAC implementó recientemente la Resolución 567/2025, que establece procedimientos digitales de notificación para vuelos regulares, no regulares y especiales.

Con el nuevo esquema, las compañías ya no deberán gestionar extensas autorizaciones previas: bastará con enviar la información por correo electrónico. Si el organismo no responde en los plazos fijados, el vuelo quedará automáticamente habilitado.

Para los vuelos internacionales, como los de LATAM Airlines, se suman requisitos adicionales: certificados de operación, aeronavegabilidad y seguros validados por la normativa argentina. Estos recaudos se aplican junto con un régimen de comunicación obligatoria de reprogramaciones y cancelaciones.

La disposición también fija un sistema de sanciones ante incumplimientos, cuya aplicación quedará bajo la órbita de la ANAC. De este modo, se asegura el control estatal sobre la operatoria y la transparencia en la información que las aerolíneas deben remitir semanalmente.