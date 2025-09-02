Mejoras en un aeropuerto con vuelos a Ushuaia, El Calafate y Chile: cuáles son las obras que se harán

Aeropuertos Argentina anunció la puesta en marcha del proyecto de rehabilitación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto internacional de Río Gallegos “Piloto Civil Norberto Fernandez”.

Las obras se desarrollan según el cronograma establecido y tendrán una duración de 113 días. De este modo, la terminal prevé retomar sus operaciones el 23 de diciembre de este año.

El proyecto contempla la intervención de 2.750 metros de pista, tanto en el sector asfáltico como en el de hormigón, con una inversión de 24 millones de dólares.

Mejoras en el aeropuerto de Río Gallegos: uno a uno, los detalles de la obra

Sector Hormigón (hasta la identificación de hormigón con el inicio de pavimento flexible):

Demolición de la losa de hormigón existente.

Excavación de caja/Mejorado y perfilado.

Base de hormigón. Espesor promedio: 20 cm.

Losa de hormigón simple con juntas. Espesor promedio: 36 cm

Cabecera de viraje para aeronaves Clave C con márgenes pavimentados.

Se requerirá de 12.000 metros cúbicos de Hormigón (entre hormigón estructural y hormigón de base)

Sector pavimento flexible:

Fresado de la totalidad de la mezcla asfáltica existente.

Base asfáltica. Espesor variable promedio: 6 cm

Carpeta asfáltica. Espesor: 4 cm

Se utilizarán 38.000 toneladas de asfalto.

Sector hormigón- Cabecera 25:

Limpieza y sellado de juntas.

Limpieza y sellado de fisuras.

Intervención de losas puntuales

General:

General: Readecuación de balizamiento y señalamiento diurno

Instalación un nuevo sistema de detección de hielo, para el sistema de monitoreo superficial de pista.

Mejoras en vuelos que van de Ushuaia a Ezeiza, El Calafate y Chile

El aeropuerto de Río Gallegos opera vuelos hacia Aeroparque, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ezeiza y Río Grande, además de conexiones internacionales con Islas Malvinas y Punta Arenas (Chile).

Entre enero y agosto de 2025, el movimiento de pasajeros internacionales creció 41% respecto del mismo período del año anterior. En los últimos cinco años, Aeropuertos Argentina destinó más de 1.000 millones de dólares en nuevas terminales, pistas y calles de rodaje, en coordinación con ORSNA y la secretaría de transporte.

Entre las terminales se destacan la Nueva Terminal de Partidas de Ezeiza, las de Santa Rosa, Puerto Madryn, Bariloche, San Rafael, Iguazú y las mejoras en Aeroparque. También, las nuevas pistas y balizamientos en Aeroparque, Puerto Madryn, Viedma, Río Hondo, Santa Rosa, Posadas y San Rafael y la nueva plataforma en Mendoza y pista de rodaje en Ezeiza.

Para 2025, además de la obra de Río Gallegos, se proyectan tareas en Río Cuarto, Resistencia y Santiago del Estero, entre otras.

Con Agencia de Noticias Argentinas.