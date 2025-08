Yasmila tuvo una falla hepática a los 22 años y la salvó un trasplante en Neuquén: «Volví a nacer»

Yasmila Jenifer Huenchual es de Junín de los Andes. Tiene 22 años y su historia es la de una sobreviviente, quien se aferró a la vida fuertemente y en cuestión de minutos, tras vivir una falla hepática fulminante.

Estuvo al borde de la muerte, pero por fortuna el tiempo alcanzó para que salud pública pudiera trasladarla desde la cordillera hasta la ciudad de Neuquén, donde funciona el Programa Provincial de Trasplante Hepático de la Clínica Pasteur.

El equipo de profesionales le salvó la vida con un trasplante de hígado de urgencia, el 25 de mayo pasado, luego de que apareciera un donante -de Tucumán- a horas de su llegada. La mujer, quien no cuenta con obra social, había llegado en coma y con respirador.

“Lo más lindo fue volver a nacer y no haber dejado solo a mi hijo”, contó Yasmila a Diario RÍO NEGRO. No ve la hora de reencontrarse con su pequeño de tres años que llegará hoy desde Junín a Neuquén para abrazarla, por fin. Como consecuencia de su estado de salud, estuvieron separados y solo pudo verlo dos veces en todo el proceso.

Desde su habitación, Yasmila contó su hazaña: lleva tres meses y cinco días internada en la clínica y ahora está a punto de recibir el alta médica luego de semanas de rehabilitación y recuperación bajo el seguimiento y cuidados de este Programa de Trasplantes, único en la Patagonia.

“Fui mamá muy chica, a los 18 años. Fui aprendiendo día a día a ser madre, con mi hijo. Me costó mucho estar lejos de él cuando me pasó esto”, reveló sobre la odisea inesperada que tuvo que afrontar.

El inicio de todo su cuadro de salud fue en Junín de los Andes. Lo que parecía un simple dolor, repentinamente, se complicó. “Fui dos veces a la guardia y me dieron dipirona, me mandaron a mi casa, pero después salí a caminar y me dolió mucho el estómago”, recordó. Ese día regresó a la guardia y la dejaron internada con suero, a la espera de un quirófano.

“Me habían diagnosticado apendicitis, tenía inflamado el hígado y el riñón”, dijo. Mientras aguardaba la cirugía, la trasladaron a San Martín de los Andes solo para hacerle una resonancia y eso fue lo último antes del gran torbellino: “Desde ahí no recuerdo nada. Lo que me contaron es que me perdía y luego entré en coma”, reveló.

Finalmente, los médicos llegaron a la conclusión de que no había alternativa: la joven era candidata a un trasplante de hígado urgente. “Me derivaron a Neuquén, llegué a la Clínica Pasteur y luego de 48 horas llegó mi trasplante”, explicó.

El operativo de donación se concretó en la propia provincia de la paciente. Ingresó al quirófano el 25 de mayo y salió al día siguiente. El gran beneficio fue que no requirió el traslado a otro centro del país ni tuvo que agonizar mientras llegaba su turno en la larga lista de espera: todo pasó en Neuquén.

Yasmila es uno de esos pocos casos en los que el paciente logra acceder. No solo pudo salir adelante paulatinamente, sino que continúa luchando por rehabilitar su habilidad de habla y motora al 100%, luego de las secuelas de una internación tan prolongada.

Por dentro, atravesó una situación muy compleja, pero agradece con todas sus fuerzas haber sobrevivido. “Ahora me siento bien, mejor. Estoy recuperando fuerzas para volver a caminar, y lo que sigue es rehabilitación para volver a caminar”, aseguró.

“Lo más difícil fue extrañar a mi familia y recuperarme, estar sola en la sala. Lo más lindo fue volver a hablar y recuperar mi voz, poder poder comer”. Yasmila Huenchual, paciente trasplantada de Junín de los Andes.

“Extrañaba mucho a mi hijo hasta que me lo trajeron”, contó. Pese a que no vive en la ciudad de Neuquén, sus familiares pudieron estar relativamente cerca. Sus padres, hermanos, abuela y tías se encargaron de cuidarlo.

Con mucho esfuerzo y voluntad, persevera para cumplir sus metas a futuro: conseguir un trabajo y estar bien con su hijo.

Falla hepática y un centro de trasplante en la región

«La falla hepática fulminante es la pérdida de la función del hígado de forma rápida, en días», explicó el cirujano especialista y miembro fundacional del programa, Ezequiel Silberman, a este medio. Estos pacientes pasan a terapia y la mortalidad es muy alta si el procedimiento se demora.

“Antes, sin un Programa Provincial de Trasplante de Hígado, estos casos de hepatitis fulminantes tenían muy pocas chances de sobrevivir”, reforzó y explicó que muchos de los pacientes que antes tenían que ser derivados, fallecían antes de poder concretar el traslado, o bien morían apenas llegaban; por una cuestión de tiempos.

El promedio de espera en lista para casos de hígado son seis meses y ese es el principal problema que atraviesan estos pacientes, además de la escasez de donantes.

Las claves para evitar la mortalidad en casos de falla hepática son tres: la detección temprana, hacer el mantenimiento del paciente mediante la administración de medicamentos y respiración asistida y en tercer lugar, la derivación temprana a un centro de trasplante.

Programa de Trasplante Hepático de Neuquén: de qué se trata

El programa de la Clínica Pasteur de Neuquén es el único centro de estas características en la Patagonia y cuenta con habilitación nacional. La cadena de solidaridad empezó a rodar el 27 de febrero de 2024 con las dos primeras cirugías de ablación de hígado en la clínica neuquina, justo el Día Mundial de la Donación de Órganos. Ayer, 31 de julio, realizaron el trasplante número 20 desde que inauguraron.

Son 50 trabajadores de salud entre médicos, enfermeros, cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores, hepatólogos, infectólogos, médicos intensivistas, kinesiólogos, médicos clínicos, nutricionistas, farmacéuticos y personal de maestranza, quienes hacen posible el programa en Neuquén.

Contar con la unidad de trasplante hepático en Neuquén no solo es disponer de una prestación de muy alta complejidad que antes se concentraba solo en Capital Federal; sino que también permite ofrecer a la persona -en una situación de extrema vulnerabilidad- estar acompañada de su familia.

“La fortaleza de ser un programa acá, es justamente poder brindarle a toda esa gente el tratamiento acá mismo, cerca de su familia”. Ezequiel Silberman, cirujano especialista y miembro fundacional del programa.

Trasplantes 20 trasplantes se realizaron bajo este programa de Neuquén en la clínica Pasteur que funciona desde febrero de 2024.