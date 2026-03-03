Más de 120 puestos y sectores diferenciados: así estará organizado el predio de la Fiesta de la Soberanía Patagónica

La Fiesta Provincial de la Soberanía Patagónica 2026 no solo ofrecerá cinco noches de música y tradición en la Comarca, sino también una estructura especialmente planificada para recibir a miles de personas entre el 4 y el 8 de marzo en el predio ferroviario de Carmen de Patagones.

Desde la Municipalidad informaron que el espacio fue diagramado con una distribución estratégica que prioriza la circulación fluida, la seguridad y la comodidad, tanto para vecinos como para visitantes que llegarán desde distintos puntos de la región, en particular desde Viedma.

Cómo estará distribuido el predio

El plano oficial prevé sectores claramente diferenciados para ordenar el movimiento del público y facilitar el acceso a cada propuesta:

126 puestos comerciales.

55 puestos gastronómicos.

11 espacios en el Patio Cervecero.

9 matreros.

Entre 65 y 67 artesanos locales.

10 artesanos foráneos.

18 instituciones.

8 puestos de pochoclos.

4 puestos de automotores.

3 sectores de juegos.

En el Escenario Mayor se presentarán 21 bandas, 4 solistas y 8 grupos de danzas, mientras que el Escenario Ángel Hechenleitner, ubicado en la réplica del monolito, concentrará parte de las propuestas artísticas iniciales.

La organización contempla además accesos señalizados y estacionamiento dentro del predio, con ingreso por Avenida Leblanc y sectores laterales.

Circulación y seguridad

Uno de los ejes centrales de esta edición será la planificación de los espacios para evitar congestionamientos en horarios pico, especialmente durante los espectáculos nocturnos en el Escenario Mayor.

El diseño apunta a distribuir de manera equilibrada el sector gastronómico, el paseo de artesanos y las áreas institucionales, manteniendo corredores amplios que permitan una circulación ordenada.

Además de su valor cultural e histórico, en el marco del camino hacia el Bicentenario de 1827, el evento representa un fuerte movimiento económico y turístico para la Comarca Viedma–Patagones, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes de la región.

Grilla del miércoles 4 – Música y Danza

Escenario Ángel Hechenleitner (en la réplica del monolito)



Grupo de Danza:

Gaucho Molina.

Artistas: