Zoe, la joven que representará a Neuquén en las olimpiadas nacionales: «La filosofía me hizo repensar la vida”

Zoe Godoy Marai asiste a la EPET 21 de San Martín de los Andes, pero encontró su fuente de inspiración en el Instituto de Formación Docente N°3. Allí participa del “taller de debate y ensayo filosófico”, un encuentro con el pensamiento crítico que la hizo «repensar la vida» y donde preparó su escrito llamado “La verdad ha muerto y la hemos matado” para las olimpiadas filosóficas. El 19 de noviembre representará a Neuquén con su ensayo en Tucumán.

La joven de 18 cursa sexto año en la escuela técnica de la localidad andina y es la tercera vez que participa de las olimpiadas de filosofía. Fue el taller del IFD3 el que la inspiró a anotarse. «Nos encontramos a charlar un día por semana y está buenísimo, además te ayuda a preparar el ensayo», contó.

Su pasión por la filosofía nació por su propia curiosidad. «Yo soy muy de preguntar y desde chica leo y converso mucho», explicó. Eso, junto al intercambio de ideas con personas y la escritura, convergieron en el taller.

Este año, su ensayo se titula “La verdad ha muerto y la hemos matado”, un texto que propone una mirada sobre el modo en que la sociedad contemporánea entiende el concepto de verdad. “Es un análisis y una interpretación de la verdad actual”, explicó. “Hago una analogía con Nietzsche cuando dice que Dios ha muerto y lo hemos matado en su libro. Hablo de cómo murió el concepto de la verdad, porque se está transformando: no sabemos diferenciar lo verdadero de lo falso y como las verdades a veces se usan a beneficio de ciertas cosas”.

Zoe Godoy Marai junto a sus compañeros y profesores. Foto: Gentileza.

El ensayo nació del diálogo entre autores clásicos y contemporáneos. “El autor que más me influyó fue Byung-Chul Han”, dijo. La combinación entre pensamiento histórico y mirada contemporánea le permitió construir un texto sólido. “Los años anteriores quizás no leí tanto, porque el ensayo era más personal. Esta vez le puse mucha bibliografía y fue más completo. Me ayudó a pasarlo de instancia».

El proceso fue largo. Primero tuvo que presentar su ensayo en la instancia escolar, evaluada por docentes y directivos. Luego pasó a la provincial, que se realizó en Neuquén capital. “Estuve con muchas personas de diferentes lugares. Todos estábamos ahí viendo cuál era el ensayo que nos iba a representar como provincia”, relató.

Votaron primero entre los concursantes y luego lo hizo el jurado. Ahí ocurrió algo inesperado: “En la votación entre nosotros creo que no tenía ni tres votos, y de repente, cuando el jurado hizo su deliberación, resultó que salió el mío. No me la esperaba para nada», expresó.

Ahora Zoe se prepara para la instancia nacional que se desarrollará el 19 de noviembre en el campus de la Universidad Nacional de Tucumán, donde presentará el mismo texto. “Cuando los presentás no solo hacés una lectura, sino que tenés que hacer una defensa. Va a ser mi primera vez, pero va a ser una experiencia tremenda».

La filosofía, para ella, no es una obligación ni una competencia: es una manera de vivir y mirar el mundo. “La filosofía es como un abanico de oportunidades y como una puerta en la que no hay respuestas correctas. No solamente hacés una interpretación, sino que compartís tu visión del mundo”, reflexionó.

“Lo más valioso es compartir con otros eso en lo que trabajé. No voy con mentalidad de ganar ni de competir. Me genera mucha serotonina compartir con los demás nuestras cosas personales«, manifestó la joven.

Sin dudar, la joven aseguró: “la filosofía me hizo repensar la vida”. “Estamos todos como inmersos en la rutina y de repente frenás y empezás a ver cosas que no habías pensado antes. No se trata de tener una crisis existencial, sino de cuestionar ciertas cosas. Es no perder esa hambre de querer preguntarse”.

Por eso, aunque aún no decidió qué carrera seguirá, tiene claro que no va a dejar de pensar ni de escribir. “No pienso dejar de hacer ese ejercicio de reflexionar, porque es una parte muy profunda de mí. Lo que hacemos nosotros es juntarnos entre personas que nos movemos por la misma sensación y compartirla. Y la verdad que está muy bueno hacerlo».

