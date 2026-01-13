En vivo | Incendios en la Patagonia: el fuego en Puerto Patriada sigue activo y bajo vigilancia extrema

A ocho días del inicio del desastre, la Patagonia vive sus horas más dramáticas. Los incendios que se desataron el pasado 5 de enero en Puerto Patriada ya consumieron casi 12.000 hectáreas, destruyeron 24 viviendas y dejaron un brigadista de 42 años luchando por su vida en Bariloche.

Pese al despliegue de 581 efectivos y el arribo del Boeing 737 FireLiner, el avance de las llamas sobre el Cordón Derrumbe y las zonas de interfase en El Hoyo y Epuyén mantiene en vilo a toda la región, en un contexto de sequía histórica y vientos que dificultaron las tareas de contención.

El escenario político también se recalentó a la par de las llamas. Mientras la Justicia ya ratificó que el origen del fuego fue intencional, el presidente Javier Milei calificó de «heroico» el trabajo en el terreno y el Gobierno Nacional reforzó el envío de recursos federales, incluyendo 295 brigadistas de distintas provincias. Entre el alivio por las leves lluvias y la amenaza de nuevas ráfagas, el operativo entra hoy en una etapa clave para asegurar el perímetro y proteger las estructuras críticas que aún corren riesgo.

Números de emergencia en la Patagonia

Si te encontrás en Bariloche, El Bolsón o sus alrededores, estos son los números directos que debés tener agendados:

103 (Protección Civil): línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos.

línea gratuita para emergencias generales y coordinación de operativos. SPLIF Bariloche: 2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local).

2944-437417 (Atención directa de la central de brigadistas local). SPLIF El Bolsón: 2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca).

2944-299070 (Contacto inmediato para la zona de la Comarca). 911 Emergencia (general).

Para cualquier otro punto de Chubut, existe una línea gratuita específica para reportar quemas ilegales o focos forestales: 0800-222-38346 (FUEGO)