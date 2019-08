Sol estuvo lejos de la hazaña y ya piensa en el Federal A

Sol de Mayo vivió otra experiencia ante un equipo de la máxima categoría pero esta vez Colón de Santa Fe lo bajó a tierra y le alcanzó con el primer tiempo para sacar la diferencia. El Sabalero lo goleó por 4 a 0 y pasó a octavos de final de la Copa Argentina en el encuentro disputado en Rafaela.

La hazaña frente a Rosario Central por los 32avos de final, hizo soñar a los viedmenses con repetir la histórica clasificación. En esta ocasión los santafesinos no dejaron nada al azar y evitaron cualquier sorpresa.

Colón pegó rápido y cuando apenas habían pasado cuatro minutos del arranque del partido, Santiago Pierotti sacó un remate imposible para Astutti para clavar el 1 a 0.

Hasta ahí las chances seguían intactas y el Albiceleste no aflojó el ritmo con la intención de jugar de igual a igual. Tuvo sus oportunidades cuando Valdebenito habilitó a Narvay, quien entrando al área chica, sacó el remate y justo se cruzó Ortíz para enviarla al tiro de esquina. De esa jugada, Juan Elordi cabeceó y el arquero Burián salvó la caída de Colón, en lo que fue la más clara del primer tiempo para el conjunto viedmense.

Pero el Sabalero volvió a imponer la diferencia de velocidad y ritmo para establecer el segundo golpe. A los 20’, un error defensivo le permitió a Leguizamón anticiparse a la defensa y escaparse hacia el fondo para tirar el centro ante la entrada de Da Luz, que sólo tuvo que empujar la pelota para el 2 a 0.

Todo quedó sellado, a los 38’, cuando Bernardi se escapó por izquierda y envió el centro para Leguizamón quien remató y tras una serie de rebotes, estableció el 3 a 0 y liquidó el pleito.

El segundo tiempo estuvo de más y sólo sirvió para cumplir. Sin embargo quedó tiempo para un disparo de Gastón García que fue rechazado sobre la línea. En tanto, Colón cerró el 4 a 0 con el tanto de Tomás Chancalay.

Fue otra experiencia histórica para el conjunto de la capital rionegrina. La goleada de ayer no empaña la excelente campaña que hizo en la Copa. Ahora le tocará enfocarse de lleno en el Federal A.

Ahora la cabeza está puesta en lo que viene, ya que este domingo se iniciará el Federal A. Tendrá fecha libre en el arranque de su segunda temporada en la categoría, y el domingo 8 de septiembre debutará en San Juan frente a Desamparados.

Síntesis

Sol de Mayo: Nahuel Astutti; Gastón García, Juan Iurino, Lautaro Brienzo, Juan Elordi; Enrique Narvay, Leonardo Morales, Fernando De La Fuente, Alberto Reyes; Fernando Valdebenito y Diego Galván. DT: Mauricio Del Cero.

Colón: Leonardo Burián; Gastón Díaz, Guillermo Ortíz, Damián Schmidt, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Santiago Pierotti; Mauro Da Luz, Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. DT: Pablo Lavallén

Goles: PT; 4 Santiago Pierotti (C), 20 Mauro Da Luz (C), 38 Nicolás Leguizamón (C). ST, 35 Tomás Chancalay (C).

Cambios: ST, 8 Matías Ponce por Narvay (SM); 18 Héctor Morales por De La Fuente (SM); 24 Rodrigo Aliendro por Bernardi (C); 32 Marcelo Estigarribia por Da Luz (C); 36 Wilson Morelo por Leguizamón (C); 37 Ricardo Dichiara por Reyes (SM).

Árbitro: Ariel Penel.

Cancha: Estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela.