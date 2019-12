No hay discusión que el apellido Solorza se convirtió desde hace tiempo en una marca registrada en el motociclismo argentino. Lo que empezó Miguel, actual director deportivo del equipo familiar, lo siguieron sus hijos. Primero fue Martín, dueño de varios títulos; después fue el momento de Marco, y el pasado domingo Juan, tres hermanos campeones, algo muy poco común.



Tardó en llegar el título para el menor de la dinastía Solorza, pero saldó su deuda con una impecable campaña que le permitió estar adelante desde el comienzo del certamen.



Después del título que logró Marco el año último, Juan empezó la nueva edición de la categoría 1000 cc. en el Superbike Argentino como candidato y cumplió con los pronósticos.



Pintará en su moto el 1 que dejó Marco y que muchos años antes lució Martín, quien fue parte importante de las conquistas de sus hermanos por lo mucho que trabaja tanto en las motos como en los circuitos.



Juan llegó con una diferencia muy importante a la definición del certamen. Con 15 puntos en juego en el cierre enSan Nicolás, le llevaba 12 a su único rival Andrés González antes de largar la final.



Por eso, a pesar que no le gusta, esta vez tomó sus precauciones, evitó los riesgos y con su cuarto lugar, si bien ganó González, le sobró para convertirse en el tercer Solorza que es campeón en Argentina.



El día después de la consagración lo encontró regresando junto al Solorza Competición a CincoSaltos para disfrutar de la nueva conquista del equipo.

P- ¿Qué sensaciones te dejó su primer título en el motociclismo de Argentina?

R- Estoy muy contento, es mi primer título. Luchamos mucho, trabajamos muy fuerte con el equipo, que fue muy importante para nuestras conquistas, el año último de Marco y en este, con el mío y de Leo (por Leonardo Villegas, campeón en Súper Stock 1000 cc.).

P- ¿Cuánto cambió el Superbike Argentina, tiene un gran nivel?

R- Está bárbaro. Nunca tuvo la calidad de pilotos y equipos que están en el certamen, por eso nuestras conquistas tienen su importancia.

P- ¿Cuánto tuvo que ver elSolorza Competición en esta nueva conquista?

R- Todo. Se trabajó como equipo desde mucho antes de empezar el certamen, mi hermano Martín fue decisivo con su aporte. Hasta desde España llegó la ayuda de nuestros conocidos. Por eso, los resultados que logramos.

P- ¿Fue decisivo empezar el certamen con dos victorias?

R- Sí, no hay dudas. Ganar las dos primeras pruebas fueron de una gran importancia, por cómo se dio el certamen. En la primera estaban los mejores pilotos de Argentina y gané bien. La segunda victoria fue más cómoda, pero antes de la tercera fecha me caí. Se rompió la moto. No estaba bien, pero me mantuve en el podio, lo que me permitió sacarle buena diferencia a mis rivales. El cuarto lugar fue mi peor resultado en dos pruebas.

P- ¿Tuviste que cuidar en el cierre del certamen, no te gustó mucho, no tiene que ver con la escencia de los Solorza?

R- Arriesgamos cuando se debía, como al comienzo, y cuidamos en la última. Me comentaron que en el podio se notó que no estaba del todo contento.Es que, al menos, quería subir al podio. Mi rival directo en todo el certamen fue González y logré ganarle el título.

P- ¿Cómo es la relación con tus hermanos en los circuitos?

R- En la pista somos tres rivales, eso quedó demostrado en todas las pruebas. Incluso, cuando ganó Marco ni pensó el levantar, porque todos saben como piensa mi papá. No lo hubiera permitido.

Los hermanos Martín, Marco y Juan Solorza escriben su historia en el motociclismo argentino. Gentileza.

P- ¿Defenderás el título en 2020 o tenés otros proyectos?

R- Estamos hablando, no hay nada definido. Tengo la posibilidad de volver a España, hay gestiones de varios equipos, pero es solo eso, dependerá de lo que podamos tener. Quiero defender el título en Argentina, para eso tenemos que cambiar de moto. Tanto Kawasaki como BMW tienen más potencia que la moto mía, por lo que se siento mucho la aceleración en los circuitos de Argentina.

Juan M. Solorza debutó a los 8 años en el autódromo de Roca, con una moto de 50 cc. en el certamen del Sur de la República de motos de velocidad.



A los 14 años se fue a participar del certamen español de velocidad (CEV) y recién completó su segunda temporada en Argentina.



Conquistó su primer título en el renovado Superbike Argentino, que el año anterior tuvo a su hermano Marco como campeón.