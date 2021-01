Son 3.200 los mayores de 60 que quieren vacunarse contra el Covid en Neuquén

El lunes comenzó a circular por redes y whatsapp el link para que las personas mayores de 60 puedan inscribirse para recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Por la noche, el gobernador Omar Gutiérrez lo confirmó vía twitter. En casi 48 horas se inscribieron unas 3.200 personas.

Neuquén lleva vacunadas cerca de 3.600 personas que pertenecen al sistema de Salud. Hace algo menos de dos días, se abrió el registro para las personas mayores de 60 años que estén interesadas en recibir la vacuna y ya se incribieron casi igual cantidad de las que fueron imunizadas, al menos con la primera dosis.

"La inscripción viene a buen ritmo, se están anotando muchas personas por día. Una vez que vamos depurando los duplicados, los errores y ese tipo de situaciones que surgen cuando la persona ingresa más de una vez, nos quedan alrededor de 3.200 personas inscriptas hasta ahora", señaló en diálogo con RÍO NEGRO, Matías Neira, director provincial de Atención Primaria de la Salud.

Al mismo tiempo, solicitó que las personas no completen el formulario más de una vez ya que eso dificulta, luego, el armado de las bases de datos. Y resaltó que no hay un plazo máximo para la inscripción. "No pusimos plazos, no pusimos tope porque pensamos y creemos que la campaña de vacunación va a ser prolongada en el tiempo", confió.

El formulario al que se accede a través de la página web del ministerio no es complejo pero contemplando que haya personas con dificultades es que Neira insistió "que no necesariamente el registro lo tiene que completar la persona que se va a vacunar, puede ser ayudada o completada directamente por un familiar, un amigo o cualquier red de contención".

Así y todo, considerando que puede existir personas que no cuenten con una red de contención o bien que no tengan conectividad, el director Atención Primaria de la Salud adelantó que a partir de mañana jueves quienes deseen pueden acercarse al centro de Salud más cercano para recibir ayuda. Sin embargo, remarcó que "no es la recomendación ni la primera opción para hacer el registro".

En el mismo sentido, informó que se pueden realizar consultas al 0800-333-1002 en la opción "vacunación" y que "estamos charlando con las comisiones vecinales también para que funciones como centro de ayuda para aquellas personas que no tengan alguien que los pueda ayudar, o no tengan conectividad, o tengan alguna dificultad".

La población objetivo entre los mayores de 60 años estimada según proyecciones del censo es de 65.140 personas, pero al tratarse de una vacuna voluntaria, el registro permitirá conocer el número de personas interesadas en recibir la inmunización y así organizar el operativo de aplicación de las dosis.

"La idea del registro es, por un lado, tener una idea de cuál es la voluntad hacia la vacunación; y teniéndolo más cercano, de acuerdo a esa voluntad de recibir la vacuna, poder después trabajar con la convocatoria en función a la cantidad de dosis que lleguen", explicó Neira. Y agregó que es por eso que "no podemos, a esta altura, confirmarle a la persona un turno o un lugar de vacunación si no sabemos cuantas y cuando vamos a recibir dosis".

Sin embargo, aseguró que la idea es comenzar a vacunar con la llegada de las próximas dosis. "Desde la Provincia en consenso con el ministerio de Salud de Nación se está contemplando vacunar, seguir con personal de salud e incorporar mayores de 60".

Las estrategias de convocatoria todavía están en evaluación aunque se estima que se utilizará la terminación del DNI combinada con algún ordenamiento alfabético. Todo se confirmará cuando se conozca la cantidad de vacunas que arribarán a Neuquén. "No podemos abrir la convocatoria a todos los mayores de 60 si no tenemos dosis suficientes para toda la población", sostuvo Neira, quien señaló que se hará una "estratificación" como se hizo con el personal de Salud.

Tuve Covid: ¿Me tengo que vacunar?

El formulario pide datos personales y antecedentes médicos, uno de ellos es si la persona tuvo Covid o, al menos, la sospecha de haberlo tenido. Al respecto, el referente de la campaña de vacunación aclaró que "el antecedente de haber tenido Covid no es un criterio para no vacunarse, en ningún rango de edad, dentro de lo que es la población objetivo".

Y también señaló que la vacuna no asegura al 100% que la persona no se pueda contagiar aunque si minimiza los efectos de la enfermedad.

"Lo que garantiza es que en el caso de que la persona pueda contraer la enfermedad sea mucho más atenuada. Por eso desde el ministerio recomendamos que la vacuna es un eslabón más de todo lo que hay que llevar adelante en esta pandemia, hay que seguir con el distanciamiento, hay que seguir con el barbijo, el lavado de manos y evitar la aglomeración de las personas. Todo eso hay que continuarlo y no hay que sentirse con una seguridad plena de que me vacuno y ya está", aclaró Neira.