Sostenibilidad de la deuda: así votarán los diputados de Neuquén

Los diputados nacionales de Neuquén se encaminan hoy a acompañar el proyecto de ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda Externa que presentó el presidente Alberto Fernández para renegociar con los acreedores externos.

Según pudo relevar RÍO NEGRO, los cinco representantes de la provincia en la Cámara Baja estarían dispuestos a acompañar el proyecto en general, incluso los integrantes de Juntos por el Cambio, principal oposición.

El diputado Francisco Sánchez sostuvo que "la idea mayoritaria es acompañar el proyecto para darle al Poder Ejecutivo apoyo político que necesita ante la falta de un plan económico". El legislador puso como reparos que se necesita una ley de Presupuesto y que "es muy importante que se acompañe a las provincias en su situación también".

Su par del bloque, David Schlereth, opinó esta mañana en el mismo sentido y, en declaraciones a Radio Universidad Calf, indicó que "hay predisposición de acompañar" aunque no se esté de acuerdo en toda la letra de la ley.

"El gobierno puede avanzar amparado en la ley de Administración Financiera, pero una ley aprobada con amplia mayoría en el Congreso como seguramente se va a dar, es una señal muy fuerte y lo que necesita el gobierno para negociar", planteó.

La iniciativa redactada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, otorga aval al Poder Ejecutivo para "efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera".

También la diputada Alma Sapag del Movimiento Popular Neuquino anticipó su acompañamiento, pues dijo que "todas las instituciones, especialmente el Congreso, deben estar alineadas dando herramientas al Ejecutivo para poder negociar la deuda".

"Desde el MPN yo no me opondría para darle herramientas al ministro de Economía para que pueda negociar la deuda", dijo ayer en declaraciones a la AM 550 y señaló que es necesario renegociar rápidamente para "que le dé tranquilidad al presidente y al país".

Quienes indiscutiblemente apoyarán la propuesta oficial serán los diputados del Frente de Todos, Alberto Vivero y Darío Martínez.

Este último actuó como vocero en los últimos días del proyecto de ley y participó ayer del plenario de comisiones para firmar el dictamen, aunque dejó la presidencia de Presupuesto para retomar su rol en la de Energía.

"Tenemos que lograr una forma de pago que sea realista y la tenemos que disponer nosotros, no el FMI", afirmó Martínez, quien aseguró que la ley le dará "herramientas al ministro Guzmán para negociar con los acreedores".