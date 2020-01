Bariloche

Soy un luchador, el que siempre pierde,/el más verdadero, el que se da cuenta/de su frágil vuelo.

Lejos de las luces de ciertos destellos/que encandila el hecho de sentirse cierto.

Soy un peleador de mi propio sueño,/el que nunca calla, intrépido terco/que calla en las sombras de su propio intento.

Yo auguro un futuro en cada mañana/y si no me crees, no me des la espalda,/yo soy como vos, hermanos de un cielo/que a veces nos falta.

Roberto Savasta,

DNI 14.251.572