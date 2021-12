Stephen Curry es el jugador con más triples en la historia de la NBA

Era cuestión de tiempo, pero el hecho de no ser sorpresivo no le quita peso a lo ocurrido anoche. Stephen Curry convirtió los triples que necesitaba para ser el máximo anotador de esos lanzamientos en la historia de la NBA.

El partido contra New York Knicks recién comenzaba pero el tirador de Golden State no se tomó demasiado tiempo para marcar desde larga distancia y superar a Ray Allen. Con 2974 triples pasó por un lanzamiento anotado al ex jugador de Boston, Milwaukee y Miami entre otros.

Lo extraordinario de Curry es que, además de superarlo nominalmente, su promedio es asombroso. Mientras Allen jugó 1300 partidos para llegar a la marca que ostenta, el de los Warriors jugó apenas 789. Además, Allen intentó 7429 lanzamientos y Curry 6792.

Los números son contundentes y la NBA se encargó de parar el partido para que el momento fuera incluso más importante que el resultado del partido. Como acostumbra a hacerlo, la mejor liga de básquet del mundo es mucho más que lo que pasa adentro de la cancha y genera un ambiente particular.