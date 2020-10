"Súbete a mi moto": todo lo que tenés que saber sobre la serie sobre Menudo

"Súbete a mi moto", serie biográfica musical sobre la boy band puertorriqueña Menudo, que recorrerá los 20 años de furor ininterrumpidos del grupo entre adolescentes de distintas partes del mundo, estrenará este viernes en la plataforma Amazon Prime Video como la oportunidad, según sus productores, "de contar una historia de éxito y esfuerzo surgida de una isla del Caribe que termina convirtiéndose en la banda de pop latina más reconocida del planeta".

"No importa si no conocen la banda: es la historia de un camino al éxito, del esfuerzo y los obstáculos que enfrentaron para lograrlo empezando de cero, de un grupo sin contactos ni conocidos en una isla del Caribe y que, poco a poco, va tomando espacios en su país, luego en otros, hasta convertirse en la banda pop latina más reconocida del mundo en ese momento y que inventa el modelo de boy band", contó en una entrevista con Télam el mexicano Leonardo Zimbrón, uno de los productores de la propuesta.

Realizada por Somos Productions, Endemol Shine Boomdog y Piñolywood Studios, esta serie de 15 episodios contará cómo en 1977, en el pequeño poblado de Caguas, en Puerto Rico, un empresario llamado Edgardo Díaz creó un grupo que sentó las bases para el formato de las boy bands que todavía perduran.

La primera formación incluyó a dos grupos de hermanos: los Meléndez Sauri (Ricky, Carlos y Oscar), que eran primos segundos de Díaz, y los Sallaberry Valls (Fernando y Nefty), que lanzaron el disco "Los fantasmas" seguido por "Quiero ser", parte de una trilogía que detonó la "menudomanía".

En forma de afiches, posters, stickers, revistas, remeras, fotos, telenovelas (en Argentina el viejo Canal 11 emitió "Por siempre amigos" en 1986) y películas, el grupo inauguró una nueva forma de asociar el marketing a la música y arrasó desde México hasta Argentina, y también en España.

En 1984, y tras sucesivos cambios de integrantes, se incorporó el que resultaría ser el más famoso de todos los exintegrantes del grupo: Ricky Martin.

Con él en la alineación, Menudo llegó a Filipinas y algunas partes de Asia, incluido Japón. La banda también hizo comerciales en inglés para, entre otras marcas, Pepsi, McDonald's y una aparición en el programa infantil "Plaza Sésamo".

"En este momento en América Latina se nos está dando la oportunidad de poder contar nuestras historias, las cosas que nos han marcado, las personas que han hecho parte de nuestra vida y que son muy talentosas y nos han permitido internacionalizarnos posando los ojos del mundo entero como es el caso de Menudo", dijo Mary Black, otra de las productoras de la serie, sobre la banda por la que pasaron, en sus primeras dos décadas de vida, 33 integrantes.

Más de 20 millones de discos vendidos en todo el mundo justificarían luego un resurgimiento en la década de 2000, con nuevos cantantes y hasta con el lanzamiento de un nuevo álbum, "More Than Words" (2007).

Los integrantes originales del grupo Menudo.

P: ¿Cómo surge la idea de llevar esta historia a la ficción?

Mary Black: Habíamos terminado "Hasta que te conocí", la serie sobre la vida de (el cantautor mexicano) Juan Gabriel y nos pusimos a pensar en nuestro próximo proyecto. Queríamos contar una buena historia dentro del mundo de los biopics y haciendo un relevamiento, si bien los conocía, descubrí al grupo en escena, me puse a investigar y me encontré con que había sido una idea genial de su creador Edgardo Díaz pensar que había un nicho en el mundo musical que no estaba siendo atendido: el infanto-juvenil. Me parecía interesante ese proceso que vivió e hizo para lograr colocar a un grupo de jóvenes de una isla del Caribe pequeña y sacarlos de allí y convertirlos en ídolos musicales mundiales.

P: ¿Cómo fue el proceso de construcción de la historia? ¿contaron con el visto bueno de la banda?

MB: El proyecto duró cinco años en los que logramos hacer muchas entrevistas y mucho levantamiento de información. Tuvimos múltiples conversaciones con Edgardo Díaz en diferentes lugares del mundo, más de ocho horas de entrevistas hechas con José Luis Vega, que era el coreógrafo y director artístico del grupo, con Ricky y otras personas que también fueron partes importantes. Por ejemplo, en ese momento el marketing era diferente a lo que es hoy y a Edgardo se le ocurrió que la mejor manera de proyectar Menudo era haciéndolos partícipes de una novela que terminó recorriendo América Latina. Entonces conversamos con el creador, con escritores y productores que trabajaron con ellos en distintas épocas. El trabajo de descubrir esta historia y llevarla a la pantalla fue maravilloso.

P: ¿A qué le adjudican el auge de las biopics o series basadas en historias reales?

MB: A que la vida real es mucho más interesante que la fantasía en algunas ocasiones. No solo los biopic de historias musicales o grupos, como seres humanos estamos siempre fascinados en entender y saber de otras personas que han tenido éxito, en las cosas que han tenido que pasar, las situaciones que han tenido que vivir.

P: ¿Qué público cree que mirará esta serie: nostálgico o curioso?

Leonardo Zimbrón: Todos. Obviamente el target principal serán los fans de la banda que vivieron esas épocas pero la historia apela a todo el mundo y en un target secundario personas que gustan de buenas historias, buena música y pueden disfrutar un viaje en el tiempo a una banda que marcó una época y que aunque no la hayas conocido es momento que sepas su historia.

