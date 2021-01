Suero equino: Río Negro dice que falta información y no lo recomienda

Río Negro entiende “insuficiente” la información existente y no recomienda el tratamiento con suero equino hiperinmune.

Las autoridades gubernamentales dejaron las valoraciones rionegrinas para las áreas técnicas. Fue un atajo para no compulsar públicamente con una iniciativa impulsada por el gobierno nacional.

Desde lo científico, el posicionamiento provincial fue concluyente. “La información es insuficiente para su recomendación o no”, afirmó Fernando Tortosa, el Coordinador de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Río Negro.

Durante el fin de semana, la provincia mantuvo silencio en ese tratamiento contra el Covid-19, que derivó en un pedido de legisladores del Frente de Todos para que Río Negro adquiera suero y avance en su utilización.

En la gacetilla oficial, Río Negro obvió referencias a la cuestión y, en cambio, informó de los rasgos generales, como que se “realizó un reenfoque asistencial para la segunda ola de Covid 19 y se evaluaron nuevas estrategias para la atención de pacientes con coronavirus”.

Desde Salud, las consultas se derivaron a Tortosa, quien insistió que la provincia “necesita información más fehaciente” y “la evidencia actual es insuficiente para recomendarla. No significa que no se apruebe. Hasta ahora, tenemos una instancia regulatoria de Anmat y un ensayo con muy pocos pacientes, con mejoría clínica y un porcentaje que es bastante subjetivo”.

Fernando Tortosa, coordinador de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Río Negro.

¿Y la resolución de Anmat no es suficiente?, lo consultó “Río Negro”. “No -respondió-, es una instancia regulatoria, no recomendatoria”.

Lo ejemplifico con un ejemplo de alimentos. “Anmat dice si un aceite es seguro, si cumple con lo que indica la etiqueta, pero no te dice si es rico o bueno para la ensalada. En este caso, aprueba su uso, dice que puede comercializarse, pero no es una recomendación”.

Reclamó estudios sobre “la eficacia y seguridad” de parte del “laboratorio y de los investigadores”, con los cuales, la Provincia podrá adoptar una “decisión transparente y compartirla”. Cuestionó el camino de la presentación pública porque “no es el procedimiento habitual para una intervención que debe ser segura y efectiva. Se hizo con la comunidad no científica y eso genera esta instancia donde la gente lo empieza a pedirla y con la presentación de recursos de amparo”.

Frente al reclamo del FdT de la compra de Río Negro, Tortosa manifestó que “si funciona y si puede salvar una vida, nadie dudaría y se compraría, pero falta información seria del laboratorio. Los datos para recomendarlo no están y, en la práctica médica, usar una terapia no recomendada es mala praxis” mientras relativizó la aceptación de otras provincias que ya usaron “cualquier intervención que no estaba aprobada. El circuito es el científico y, por ahora, es una presión de un aparato publicitario, que no tenemos que entrar”.

Entre su información, Tortosa expresó que “si me preguntan si disminuye la mortalidad, yo preguntaría a quiénes. El beneficio si mostrado es una mejoría clínica en la etapa precoz en los pacientes leves”.

El bloque del FdT pide que se compre y se aplica en Río Negro

El bloque del Frente de Todos -con firmas de Luis Noale, Alejandro Marinao y Daniel Belloso- plantearon un proyecto de Comunicación para destacar el trabajo del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Nación y otros entes nacionales en relación al “aporte científico por el avance del suero equino hiperinmune”.

Además, el sanantoniense Noale requirió al gobierno de Río Negro que cumpla con las “gestiones administrativas necesarias para adquirir y aplicar el suero equino, aprobado por la ANMAT, con las normativas y protocolos correspondientes”.

Aludió a que Neuquén avanza en su implementación y agregó como otro “caso testigo” que La Pampa tramita la adquisición y “aplicación del suero para dar tratamiento a los pacientes adultos de 18 a 79 años hospitalizados con diagnóstico moderado a severo”. Resaltó que se solicitó al gobierno de Arabela Carreras que realice “las gestiones para contar a la mayor brevedad posible con dosis que ha demostrado científicamente importantes resultados positivos”.

Frente a los cuestionamientos, Noale recurrió a las respuestas técnicas de Nación, entre otras, las que contestan a los reparos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que desaconsejaron su uso en pacientes graves. El legislador repitió que los organismos nacionales no habían planteado tratamiento para esos casos.

En Neuquén esperan la habilitación de los envíos para aplicarlo

El gobierno de Neuquén adquirió 200 tratamientos de suero equino hiperinmune por un costo de 28 millones de pesos. Así lo confirmó la semana pasada el gobernador Omar Gutiérrez, tras la aprobación de la ANMAT. Ayer desde la Provincia ratificaron la compra y aseguraron que están a la espera que Nación habilite su distribución en todo el país.

No hubo comentarios respecto de las críticas conocidas este fin de semana por parte de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva. Sin embargo, cuando se completó la adquisición resaltaron los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas.

Justamente Neuquén, a través del hospital Castro Rendón, fue una de las tres jurisdicciones, junto con Tucumán y el AMBA, que participaron de la aplicación experimental del tratamiento para que pueda ser aprobado por la autoridad regulatoria. La comercialización se hará a través del laboratorio Inmunova y su distribución será a través de las obras sociales y ministerios de Salud de las provincias. Se aplica a pacientes moderados a grave.