Sumariaron por acoso laboral a un empleado municipal de San Martín

Una trabajadora municipal de San Martín de los Andes denunció a un compañero por "acoso laboral de índole sexual", después de vivir una situación incómoda durante la jornada de trabajo. Desde la Municipalidad informaron que ya iniciaron "un sumario administrativo". La fiscalía sostiene que, además, "aquí hay un claro caso de violencia de género".

La comisaria Roxana Bello indicó que la víctima realizó la denuncia el martes pasado. Relató que la mujer "se sintió incómoda" mientras "compartían un momento entre compañeros".

Detalló que la víctima se encontraba en su jornada laboral, cuando uno de los empleados municipales le hizo un comentario inapropiado, mientras se tocaba sus órganos sexuales.

Desde la Municipio señalaron que ya "se inició un sumario administrativo, tal como establece el convenio colectivo de trabajo, para no entorpecer el proceso judicial". Remarcaron que le corresponde a la fiscalía investigar el hecho: "no podemos entrometernos".

La denuncia fue radicada el martes pasado. El secretario de Gobierno recibió ayer la notificación del comienzo de la investigación a un empleado municipal, y luego se inició el proceso sumarial.

Desde el Municipio explicaron que las acciones a tomar se establecen en el convenio colectivo de trabajo. "El personal sumariado podrá ser reasignado funcionalmente preventivamente, dentro de su zona, por la autoridad administrativa competente, en conjunto con la Comisión Interpretativa de Acuerdo Paritario, cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados o cuando su permanencia en funciones fuera evaluada como peligrosa o riesgosa", manifestaron.

Según informaron, la investigación administrativa "no podrá exceder de los tres meses". Agregaron que el empleado municipal gozará de sus haberes, mientras dure el proceso. "Si el sumario no hubiera sido concluido, o no se hubiera dictado una medida derivada de él, el trabajador deberá ser reincorporado a sus tareas habituales", se señala en la normativa.

Reiteraron que la investigación sobre el caso concreto de acoso sexual en el ámbito laboral está a cargo de la fiscalía de la Cuarta Circuncripción de Neuquén.

"Es un hecho de violencia de género"

La fiscal general Inés Gerez idicó que aquí hay "una denuncia clara de acoso laboral, de índole sexual". Sin embargo, explicó que como el "acoso" no está tipificado en el Código Penal, la causa le compete al Juzgado Laboral.

Relató que la empleada municipal denunció que fue la primera vez que se produjo una situación que la hizo sentir "incómoda". Sostuvo que las mujeres penosamente se acostumbran a "escuchar bromas sexuales" en el ámbito laboral.

Remarcó un solo hecho de incomodidad alcanza para crear un "clima hostil de trabajo", lo que se enmarca en un caso de acoso laboral. "La mujer no tiene porque bancarse ese tipo de bromas, por el único hecho de ser mujer", enfatizó Gerez.

Por otro lado, aseveró que ella entiende que aquí "hay un claro caso de violencia de género", pues se socavó su integridad de la víctima por su condición de género. Agrego que es competencia del Juzgado Civil.

La fiscal explicó que en este tipo de causas se dificulta "delimitar el marco", pero aseguró que "no es una conducta impune".