Suspenden nueva audiencia por los presuntos abusos en Conesa

La Justicia rionegrina suspendió la audiencia para revisar el sobreseimiento del profesor Saúl Peña, imputado hace un año por el presunto delito de “abuso sexual simple agravado” contra menores de edad en el colegio María Auxiliadora de General Conesa, donde cumplía funciones como profesor de educación física.

Peña fue sobreseido a fines de agosto pasado en la causa que investigaba tres hechos y regresó a esa la localidad generando la indignación de las familias denunciantes y de buena parte de la comunidad que inició una campaña en las redes sociales contra la medida judicial.

La suspensión de la audiencia prevista para el lunes 2 de noviembre se tomó a partir de la noticia que Argentino Hermosa, defensor de Peña, fue diagnosticado como positivo de covid y deberá programarse una nueva fecha.

Los supuestos hechos se conocieron a fines de octubre de 2019 y el 27 de ese mes se realizó la audiencia de formulación de cargos presidido por la jueza Itziar Soly, donde la fiscal Mariela Coy presentó el caso con tres hechos de casi una veintena de denuncias realizadas por familiares de las víctimas, todas menores de entre 3 y 5 años.

En aquel momento el imputado fue detenido, con prisión preventiva, en la comisaría de Choele Choel; y fue allanado su domicilio donde se secuestraron diferentes dispositivos electrónicos que fueron peritados por la Justicia y no habrían aportado ningún elemento importante para la causa.

A fines de noviembre se realizó una nueva audiencia, a cargo del juez Fabio Corvalán, y se le otorgó a Peña libertad restringuida con el uso de una pulsera electrónica, con nuevo domicilio en Viedma, y la prohibición de tener contacto “directo o indirecto” con las víctimas.

La causa avanzó y la Justicia estimó que no había elementos de pruebas suficientes y a fines de agosto de este año dictó el sobresimiento del acusado que al tiempo volvió a residir en Conesa.

Cinco familias, del grupo original de denunciantes, decidieron continuar con la acción judicial, con el patrocinio del abogado Leandro Aparicio, en reemplazo de Damián Torres, y solicitaron la audiencia para revisar el sobreseiminto que ahora fue postergada.

Una de las madres de ese grupo cuestionó la realización de las pericias a los menores porque “para la Justicia de Río Negro tener tres años, hacer una Cámara Gesell y contar lo que te pasó no es suficiente” y agregó que “si tenés tres años y sos muy valiente para contarle a tu papá y tu mamá lo que estaba pasando dentro del jardín, que nosotros como familia consideramos un ámbito seguro, tiene que haber una respuesta, tienen que demostrarle a los niños que cuando un adulto actúa mal tiene consecuencias”.

Sobre el cambio de representante legal sostuvo que “como familias teníamos una expectativas y al contratar a un letrado tenés una expectativa y una seguridad, en eso no nos sentimos respaldados. Como mamá esas resuestas no nos alcanzaron porque nos dijo que faltaban pruebas” indicó en alusión al abogado Torres y sobre Aparicio señaló que “pudimos obtener el crudo de las Cámaras Gesell de nuestro hijos y estamos trabajando para activar la causa, para que no se olvide y para que nuestros niños tengan justicia”.

Además, insistió en que “la Justicia de Río Negro no está preparada para escuchar a un nene de tres años relatar su verdad, por la edad, por su lenguaje, o es la excusa que no se puede hacer más”.