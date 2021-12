Tano Viamonte muestra su música por la región de la mano de Pedro Folatelli

La música está presente todo el tiempo en el mundo. En el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén, tambien. Desde Rosario llega el Tano Viamonte, compositor, productor, multinstrumentista y cantante, que viene como solista, pero tuvo varias bandas en distintos momentos. Traerá su trilogía “El Arte Industrial”, “La Mecánica del Tiempo” y el próximo a editar “Ups” se instalan entre los discos más poéticos, malditos y bellamente surrealistas de la discografía de Viamonte.

Dijimos solista, pero en realidad el Tano no hará solo esta gira que lo trae a la región: estará acompañado por el baterista radicado en Roca Pedro Folatelli. Juntos se presentarán este sábado en Mon Bohemi, de Villa Regina; el domingo en Morrigan, Neuquén; el jueves 9 en la Vieja Estación, de Centenario; el viernes 10 en La Cocina de Oro, de Fernández oro; y el sábado 11 en Wiphala Festa, también de Fernández Oro. Hay que decir que se trata de una gira autogestiva, independiente y organizada por la banda Sal Demonio, de la que Folatelli es miembro.

Volvamos a la bio del Tano Viamonte. Debutó en vivo el 9 de abril del año 1992 y desde entonces desarrolló su actividad musical. En vivo, además de sus propios proyectos, trabajó con bandas y solistas como, Jorge Pinchevsky, Degradé, Trifulca, Los Pilotos, Haydee y su Conjunto (folclore), Azafrán, Roxana Huergo, The Tubos, Murió de Asco, Adrián Monzón, Xeio Peralta Jazz (Caba y Barcelona), The Workers, Banda Municipal ciudad de Pérez, Zarpados en Zapada (Caba), El Balcón, Algo Diferente, Factor Vida (Caba), A.Z.T., Arroz con Herpes y muchas otras formaciones.

En diálogo con RÍONEGRO, el músico habló de su música y de lo que hará en la región:

P: ¿Es la primera vez en la región?

R: En cierta medida, sí. Aunque a los 17 años anduve tocando por Bariloche, Allen y Neuquén en una experiencia de arte callejero y hace unos años compartí escenario con “Sal Demonio”; se podría decir que por primera vez presento en el valle el proyecto que es el motivo de mi obsesión y mis horas.

P: ¿Qué traes de nuevo a la zona?

R: Durante la cuarentena registramos una trilogía de álbumes con composiciones originales, esas canciones más una muestra de la música de Rosario, lo conocido y lo no tan conocido del mapa sonoro de esta zona les quiero mostrar. Es un viaje mental musical a Rosario nuestra propuesta.

P: Con tantos discos que tenés editados ¿Qué cosas te inspiran en este momento?

R: Me inspira el amor a la humanidad, por eso las canciones que hago pueden denunciar la pauperización de la vida que propone el sistema o intentar describir el mundo sonoro de los días. El amor, el enamoramiento, las luchas populares, la heroicidad de la gente «común». Igual que muchas otras personas la sensibilidad en esta época la tengo al palo, nos falta mucha gente, mucha gente está con problemas y algunos casos son desesperantes, entonces me interesa descubrir la receta de como raspar la olla de la esperanza.

P: ¿Cuál es tu manera de componer?

R: Compongo todo el día, todos los días. Grabo en un viejo telefonito los bocetos aquellos que me resultan atractivos, pero salen a medio desarrollar. Después, las canciones que van a formar parte del viaje las identifico en seguida porque termino parado y tocándolas de manera intensa. Cuando pasa eso me quedo con ella hasta que sale entera. Es un trance, sin dudas.

P: ¿Arrancas con la melodía o con las letras?

R: La gran mayoría de las veces construyo a partir de una melodía que me conmueva, si la melodía no me produce algún sentimiento inmediatamente desisto. La música popular en primera instancia tiene que ser una frutilla rojísima que te queme la cabeza, después la podés comer para nutrirte.

P: ¿Venís solo o con otros músicos que te acompañen?

R: Vamos a tocar mayormente en un formato que vengo trabajando mucho que es el dúo junto a una batería. Pedro Folatelli será el baterista y tendremos invitados según la ciudad adonde nos presentemos.

P: ¿Cuántos temas vas a presentar?

R: Vamos a hacer unos 25 temas entre temas míos y de gente como Nebbia, Páez, Goldín y bandas de Rosario y región.

P: ¿Qué significa para vos ser multinstrumentista?

R: Ser multinstrumentista es abarcar mucho y apretar poco. Esencialmente toco la guitarra y el piano. Ahora bien, de chico me interesó escribir partes, arreglar para orquesta, entonces comencé a comprarme diferentes instrumentos para examinarlos. Esa conducta nerd me llevo a tocar mandolina, trompeta, violín, bajo, melódica y una serie de instrumentos que eventualmente hago sonar si es necesario.

P: ¿Serias como un hombre orquesta, de alguna manera?

R: Soy uno que puede tapar algunos baches, como grabar una sección de trompetas en un disco de una banda punk que produje y que no tenían esa posibilidad. Prefiero no hacer todo. La otredad en la música lo es todo, compartir es lo divino de todo esto.

P: ¿Con 16 discos, que te falta por grabar?

R: Me faltan por grabar todos los trances que espero tener de acá en más.