¿Te gusta la jardinería? Mirá lo que se puede hacer en el jardín en esta época

Es otoño, las hojas amarillean y se caen. Pero no por eso nuestro jardín tiene que verse pelado. De hecho, ésta es una muy buena época para hacer algunas tareas en esa parte de nuestra casa que tanto se agradece en estos días de cuarentena.

Quienes tengan patio, he aquí una lista de tareas que pueden encararse, todas recomendadas por Mauro Sierro, dueño del vivero El Ceibo, de Roca. Y quienes no tengan jardín, pueden armar una pequeña huerta en cajoncitos o embellecer algunas macetas. Es que aún estamos a tiempo de plantar algunas flores y verduras. Es una tarea con doble beneficio: le dará alegría a la casa y a nosotros mismos.

Aunque no sale de su casa ni abre su local, Mauro sigue dedicándose a las plantas. Y desde el terreno donde crecen las plantas, comparte tips y consejos de cosas que pueden hacerse por estos días.

Mirá el video



“Esta es una muy buena época, como aun hay temperaturas agradables y templadas, se puede sembrar césped. Es ideal. La temperatura de este momento permite que las semillas germinen bastante rápido. Y está bueno también porque la humedad dura bastante y no es necesario regar con tanta frecuencia”, explica Sierro.



También, sugiere, es buen momento para trasplantar. Por la misma razón: la temperatura del suelo, que va a permitir que “vayan creciendo las raíces”.

“La planta trasplantada no va a crecer ahora, porque se viene el otoño y el invierno, pero abajo sí sigue desarrollándose la raíz, y así, para la primavera, cuando las plantas empiezan a brotar, brotan mejor. Y además, arranca antes una planta transplantada en esta época que si lo hacés en el invierno o primavera”, detalla Sierro.



“En el fondo del pozo se pone la planta. Siempre se entierra un poco más abajo para que el viento no la ladee. Si uno la deja a la altura que estaba es muy probable que el viento la ladee. A los costados, entre la planta y el borde del pozo, se pone tierra suelta bien molida, que no tenga cascotes, y se riega”.

Un dato extra: las hojas secas pueden usarse para el pozo en el que se va a plantar. “Esas hojas después se descomponen y sirven de nutriente para la planta que pusimos ahí”, explica Sierro.

Con respecto a las flores, también es un buen momento para cambiarlas de maceta, o transplantarlas al suelo. “Hay muchas plantas de flor que en esta época se pueden transplantar porque florecen en otoño-invierno. Esta es, por ejemplo, una buena época para plantar bulbos. Aquellas personas que se dedican a la jardinería y que tiene los bulbos que sacó en el verano, pueden plantarlos”, explica.



Otra de las actividades que siempre se realizan en esta época son las podas. Pero en este caso, Sierro es muy enfático: “No deben ser bruscas”.

Siempre que se trate de los árboles que tenemos en el jardín o de arbustos, Sierro recomienda ser cuidados. Sólo cortar aquellas ramas grandes que molesten o sean peligrosas. “ Yo aconsejo una poda sanitaria o formativa. Por ejemplo, hacerlo si una rama molesta; si una rama creció más que las otras o si uno quiere ver un arbolito más compacto o con una forma especial”.