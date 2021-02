"Te voy a matar a vos": vecinos de la toma increparon al intendente de Junín

"Te voy a matar a vos". A ese nivel escaló la tensión entre los vecinos de una toma de Junín de los Andes, que se enojaron cuando el intendente, Carlos Corazini, les reiteró su imposibilidad de otorgarles terreno. El hecho ocurrió durante la reunión que se había pautado para que las familias levantaran el corte que mantuvieron sobre la Ruta 40 durante el fin de semana largo.

Corazini le explicó a RÍO NEGRO que no es la primera vez que lo increpa la mujer que realizó la amenaza. Contó que, durante una reunión anterior, lo encerró con llave en una oficina y no lo dejaba salir mientras seguía increpándolo. "En ese momento no denuncié para no generar más conflicto", aclaró, pero esta vez sí se acercó a la comisaría para dejar registro de lo que sucedió.

Según el intendente, los vecinos de la toma no llegaron a la reunión al horario pautado. Luego de dos horas de que tanto funcionarios municipales como provinciales, de los Ministerios de Seguridad y de Desarrollo Social, los esperaran, se hizo un acta dejando constancia de su inasistencia.

Mientras se retiraban, continuó Corazini, llegaron los vecinos y la conversación se dio en la calle. "Se les volvió a decir que no hay terrenos y que, si los hubiese, no reúnen los requisitos", indicó el mandatario. Esta respuesta generó "planteos subidos de tono", que terminaron con la amenaza.

Sobre la posibilidad de resolver el conflicto de fondo, Corazini aseguró que, por su función, él estará siempre abierto al diálogo.