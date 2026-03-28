La app colaborativa que busca cambiar la movilidad en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén

UNIR es una aplicación sin fines de lucro que conecta conductores y pasajeros en el Alto Valle para compartir viajes y gastos. Nació de la experiencia cotidiana de viajar entre ciudades como Roca y Neuquén y busca ofrecer una alternativa frente al transporte tradicional, todavía deficiente en la región.

Pregunta: ¿Cómo nació la idea de crear UNIR y qué problema del transporte en el Alto Valle querían resolver?

Respuesta: En principio, nace por la experiencia cotidiana de viajar para ir a cursar. Nosotros somos de Roca y viajar de Roca a Neuquén es todo un desafío y una incomodidad. Uno se cansa y ve que hay muchos vehículos con espacio libre. Entonces nos pusimos a pensar si podíamos bajar esa fricción entre personas que hacen el mismo recorrido y compartir gastos. La idea parte de ahí, de experiencias propias y de haber compartido viajes con conocidos, algo que ya funcionaba incluso sin la aplicación.

P: ¿Técnicamente cómo funciona la aplicación para conductores y pasajeros?

R: Recientemente, agregamos un sistema para validar la identidad. Una persona puede entrar a ver los viajes, pero no puede contactar a otros usuarios si no verifica su identidad. Para registrarse, hay que subir fotos del documento, hacer reconocimiento facial, algo bastante común hoy en día. Una vez validado el perfil, se puede buscar o crear un viaje. Si creás un viaje, cargás origen, destino, una descripción, datos del vehículo, patente y una red social para que otros puedan ver quién sos. Ese viaje aparece en la pantalla principal. Si a alguien le interesa, puede enviarte un mensaje y ahí la coordinación queda entre pasajero y conductor. No es como Uber: es colaborativo, se acuerdan puntos de encuentro y detalles entre usuarios. También, hace poco, agregamos una función para calcular el costo del viaje, para que haya una referencia y sea justo para ambas partes. El conductor puede indicar cuántos asientos tiene disponibles, y la idea es que, si se llena el auto, los costos se repartan.

P: Al ser una plataforma sin fines de lucro, ¿cómo se sostiene el proyecto?

R: Por el momento no hay financiamiento. Es un desafío, porque estamos poniendo mucho tiempo propio. Si el proyecto crece, habrá que resolver cómo sostenerlo. Igualmente, se está sumando gente. Por ejemplo, hablé con un estudiante de diseño que hizo un trabajo sobre UNIR y posiblemente se incorpore al equipo. Hoy la lógica es esa: gente que se suma con ganas de colaborar. Pero todavía no hay un modelo definido de sostenibilidad.

La versión de app móvil.

P: ¿Qué impacto esperan que tenga la app en el Alto Valle?

R: El impacto inicial es que el problema está claramente identificado: el transporte en la región es deficiente. Tenemos más de 600 personas en lista de espera, pero eso no garantiza que funcione. Lo clave son los conductores. Estamos analizando cuántos se registran para habilitar recorridos donde haya oferta real. Hay mucha demanda de pasajeros, así que un conductor puede ahorrar dinero fácilmente. En cuanto al impacto, todavía no tenemos números finos, pero creemos que va a funcionar especialmente en recorridos como Roca–Neuquén, Regina–Neuquén y zonas cercanas. A nivel mediático, el proyecto ya llegó a muchos lugares; incluso gente de distintas edades está hablando de esto.

P: ¿Cómo dialoga la propuesta con el sistema de transporte tradicional?

R: Apunta a una forma de movilidad más solidaria. Todavía no sabemos exactamente cómo va a evolucionar hasta ver el uso real. Creo que puede generar hábitos. Por ejemplo, si conocés a alguien con quien compartís viaje regularmente, quizás ya no necesitás usar la app después. Se pueden generar vínculos que trasciendan la plataforma. Esa es una posibilidad que estamos contemplando.

P: ¿Qué decisiones tecnológicas tomaron para desarrollar la aplicación?

R: Una decisión clave fue usar Flutter, que permite desarrollar para Android, iPhone y web al mismo tiempo. Eso bajó mucho los costos. También evitamos desarrollar un chat interno y un sistema de pagos: la conexión se hace por WhatsApp. Eso simplificó muchísimo el desarrollo. Para la web usamos React. Entonces, el stack es Flutter para móvil y React para web. Esas decisiones hicieron que el proyecto pudiera salir más rápido y con menos recursos.

P: ¿Hay algo más que quieras destacar?

R: Sí, que al ser un proyecto sin fines de lucro, estamos muy abiertos a que más personas se sumen. Si alguien quiere participar, puede escribirnos por redes sociales. Si esto crece como esperamos, vamos a necesitar ampliar el equipo. Hoy somos pocos, así que toda ayuda es bienvenida.

* Luca Candia es uno de los impulsores de la app nacida en el Alto Valle. Lidera la coordinación del proyecto con un enfoque colaborativo, buscando ofrecer una alternativa al transporte tradicional a partir de una necesidad cotidiana.