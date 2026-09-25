Ciberseguridad: la inteligencia artificial acelera los ataques y reduce la respuesta a minutos

La inteligencia artificial modificó el ritmo de la ciberseguridad: los ataques potenciados por esta tecnología crecieron 89% interanual y los equipos defensivos enfrentan una ventana cada vez más reducida para detectar y contener intrusiones.

La IA acelera los ciberataques

Según el Global Threat Report 2026 de CrowdStrike, el tiempo promedio entre el compromiso inicial y el primer movimiento lateral dentro de una organización cayó a 29 minutos. El registro más extremo fue de apenas 27 segundos. En paralelo, Palo Alto Networks calculó que transcurren 72 minutos desde el acceso inicial hasta la extracción de información, cuatro veces menos que un año atrás.

El cambio también tiene una dimensión económica. IBM estimó en US$4,99 millones el costo promedio global de una filtración de datos y en US$6 millones cuando intervienen modelos de IA. Del otro lado, las empresas que utilizan intensivamente inteligencia artificial y automatización pueden ahorrar, en promedio, US$1,93 millones por incidente.

“Si un adversario pasa del acceso inicial al movimiento lateral en 29 minutos, cualquier esquema de respuesta que dependa de un analista revisando alertas de a una llega tarde por diseño”, señaló Luciano Moreira, de Cloud Legion.

La IA también permite acelerar la defensa. Según Prophet Security, el 72% de los equipos redujo al menos 25% sus tiempos de investigación, mientras CrowdStrike registró un crecimiento 2,5 veces mayor de las pistas de detección iniciadas por agentes de IA.

El desafío, advierten los especialistas, ya no pasa únicamente por prevenir, sino por responder a la misma velocidad con la que evolucionan las amenazas.