Cuáles son los tres mejores celulares de Motorola en 2025: Guía actualizada

La marca apuesta fuerte con nuevos modelos que combinan potencia, diseño y buena relación precio-calidad. Desde el plegable Razr Ultra hasta el equilibrado Edge 50 Fusion, Motorola busca seducir a todos los perfiles de usuarios.

Motorola sigue consolidando su presencia en el mercado argentino con equipos que logran competir de igual a igual con gigantes como Samsung o Xiaomi. En 2025, la marca presentó una serie de teléfonos que destacan por su innovación, potencia y calidad de construcción. A continuación, repasamos los tres mejores modelos del año según las principales pruebas y análisis internacionales.

Motorola Razr Ultra 2025: el plegable más avanzado

El Motorola Razr Ultra 2025 encabeza la lista como el teléfono más innovador de la compañía. Este modelo, con formato plegable tipo “clamshell”, combina diseño, tecnología y potencia en un dispositivo de lujo.

Cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite, pantalla interna pOLED de 6,9 pulgadas y una pantalla externa más grande que permite usar el teléfono sin abrirlo. Su sistema de cámaras dual de 50 MP + 50 MP ofrece excelente desempeño tanto de día como de noche, y la batería de 4.700 mAh con carga rápida de 68 W garantiza autonomía para toda la jornada.

En Argentina, el Razr Ultra se comercializa a partir de los $4.300.000, posicionándose como una alternativa más económica frente a otros plegables premium.

Motorola Edge 60 Pro: potencia y elegancia a menor precio

Para quienes buscan un celular de gama alta sin pagar el precio del plegable, el Edge 60 Pro se presenta como la mejor opción. Este modelo ofrece pantalla pOLED de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, triple cámara con sensor principal de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP, además de resistencia al agua y al polvo con certificación IP68.

Su batería de 6.000 mAh con carga rápida de 90 W le permite recuperar el 50 % de energía en apenas 15 minutos. Todo eso con un diseño fino, elegante y materiales de primera calidad.

El precio en el mercado argentino ronda los $1.000.000, lo que lo convierte en uno de los modelos más equilibrados del segmento premium.

Motorola Edge 50 Fusion: la mejor relación precio-calidad

El Edge 50 Fusion completa el podio como el modelo más accesible de esta selección, ideal para usuarios que priorizan una buena experiencia sin gastar de más.

Incluye pantalla pOLED de 6,7 pulgadas y 144 Hz, procesador Snapdragon 7s Gen 2, cámara principal de 50 MP, batería de 5.000 mAh y carga rápida de 68 W. Su diseño liviano y su fluidez en el uso diario lo convierten en una excelente opción en el rango de los $800.000.

Es, además, uno de los teléfonos más recomendados por su durabilidad, rendimiento equilibrado y compatibilidad con las redes 5G disponibles en Argentina.

Motorola en el mercado argentino

Motorola mantiene una fuerte presencia local, con distribución oficial y soporte técnico en todo el país. Esto le permite ofrecer garantía directa, actualizaciones regulares de Android y una amplia red de servicio postventa.

Frente a marcas importadas que no siempre garantizan compatibilidad total o cobertura, la marca estadounidense –propiedad de Lenovo– se destaca por su accesibilidad, soporte y disponibilidad de repuestos.