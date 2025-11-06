Los celulares Samsung más baratos en 2025: ideales para salir del apuro y aprovechar su rendimiento

En un contexto económico donde cada peso cuenta, Samsung mantiene su liderazgo en el segmento de celulares accesibles. En 2025, la compañía presentó una nueva generación de smartphones que buscan ofrecer buenas prestaciones a precios moderados, ideales para quienes necesitan un equipo confiable para el uso diario.

Entre los modelos más destacados se encuentran el Galaxy A26 5G, el Galaxy A16 5G y el Galaxy A15 5G, tres teléfonos que equilibran rendimiento, batería y conectividad moderna sin alcanzar los valores de la gama alta.

Cuáles son los celulares Samsung más económicos en 2025: Guía actualizada

Galaxy A26 5G: equilibrio entre precio y prestaciones

El Galaxy A26 5G se posiciona como la opción más completa dentro de la gama económica. Con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, cámara principal de 50 MP y batería de 5.000 mAh, ofrece una experiencia fluida tanto para redes sociales como para contenido multimedia. En Argentina, su precio ronda los $699.999, según datos oficiales de Samsung.

Galaxy A16 5G: el más accesible con conectividad moderna

Pensado para quienes buscan un equipo básico pero actualizado, el Galaxy A16 5G se destaca por incorporar conectividad 5G en un rango de precios muy competitivo. En el exterior, se consigue desde los US$175, y es ideal para tareas cotidianas como mensajería, redes sociales o consumo de video. Su punto fuerte está en la relación costo-beneficio, aunque puede quedarse corto para usuarios que demanden alto rendimiento o juegos exigentes.

Galaxy A15 5G: el clásico económico que sigue vigente

El Galaxy A15 5G completa la terna como el modelo más económico de la marca. Con un precio en torno a los $349.000, mantiene un diseño atractivo, batería de larga duración y el sistema One UI con soporte de actualizaciones garantizadas por varios años. Es una alternativa confiable para quienes necesitan un segundo teléfono o buscan reemplazar su dispositivo sin grandes gastos.

Una apuesta fuerte al segmento de entrada

En los últimos años, Samsung mejoró considerablemente su soporte de software y actualizaciones incluso para los modelos de gama media y baja. En 2025, todos los equipos de la línea Galaxy A ofrecen hasta cuatro años de actualizaciones de seguridad, un diferencial frente a otras marcas del mismo rango de precios.

Con estas opciones, la compañía busca mantenerse como referente entre los usuarios que priorizan autonomía, buena pantalla y conectividad sin comprometer el presupuesto.