Cuáles con los mejores celulares de Nubia en 2025: Guía actualizada en Argentina 

La marca china Nubia, conocida por su enfoque en diseño, fotografía, música y gaming, desembarcó formalmente en Argentina en septiembre de 2024, estableciendo una base de producción en la provincia de Río Grande, Tierra del Fuego. En poco más de un año, la compañía apuesta por convertirse en una alternativa real frente a las marcas tradicionales del mercado local.

Los dispositivos Nubia vendidos en Argentina son fabricados o ensamblados localmente, un factor que busca reducir costos, mejorar tiempos de entrega y generar empleo en la industria nacional. En ese sentido, Nubia logró producir cerca de 200.000 smartphones en su planta fueguina para consumo interno argentino desde su desembarco. La compañía no solamente apunta a la producción, sino también a construir una red comercial, distribución e imagen de marca adaptada al público argentino.

Cuáles son los mejores celulares de Nubia en 2025: Guía actualizada en Argentina

El portafolio de Nubia en Argentina incluye modelos recientemente importados o localmente ensamblados como:

Nubia Focus 2 Ultra: equipo de fotografía con sensor de 50 MP, pantalla de 120 Hz y batería destacada.

Nubia Neo 3 GT 5G: orientado a gaming, con hasta 12 GB de RAM, tasa de refresco alta y carga rápida potente.

Nubia Neo 3: Versión “ligeramente” más recortada que la GT pero aún muy competitiva. Chip Unisoc T8300 en algunos casos, 8 GB RAM, batería sólida con ~6.000 mAh, pantalla 6.8″, carga rápida decente para su precio.

La empresa señala que el mercado argentino es clave para su expansión en América Latina, y ya a mediados de 2025 reconocía tener una participación del 2,3% del mercado local de celulares, a pocos meses de su entrada.

Nubia ingresó al mercado de Argentina y entró rápidamente en competencia

Nubia dejó de ser solo “otra marca china más” para intentar establecerse como una opción con potencia técnica, diseño diferenciado y precio competitivo en Argentina.

Su llegada formal en septiembre de 2024, junto con producción local y un portfolio orientado a jóvenes tech-savvy, la posicionan como un actor relevante a seguir en 2025 y 2026. Además, fortaleció el mercado por:

Competencia renovada: Nubia se mete en un mercado dominado por marcas como Samsung y Motorola, y su apuesta es ofrecer tecnología de alta gama a precios más ajustados.

Producción local: Esa apuesta de fabricar o ensamblar en Tierra del Fuego no solo tiene impacto industrial, sino también simbólico para los consumidores que valoran la fabricación en el país.

Segmentación clara: Dirige su estrategia hacia públicos jóvenes que valoran diseño, música, fotografía y gaming — ámbitos donde buscan diferenciarse.