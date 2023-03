“Divídelo”: Cuando las cuentas claras conservan la amistad

A veces, las grandes ideas surgen de una charla trivial, o incluso de algún momento hilarante. Una necesidad, un conflicto o un reclamo pueden servir para pensar en eso que era tan útil y que, hasta ese momento, no existía o al menos no estaba a disposición.





Algo así, a grandes rasgos, podría definir la historia de la creación de “Divídelo”, una aplicación que sirve para arreglar las cuentas entre amistades a la hora de realizar pagos.

¿Cómo funciona? Básicamente, es una aplicación simple que nos permité realizar el prorrateo de gastos de una reunión, “asegurandote que todos los integrantes paguen lo mismo”, reza la descripción. “Cuentas claras conservan la amistad”, habrá pensado su joven creador Lautaro Tosi, quien llevó adelante esta idea y hoy advierte como su propia app crece poco a poco en las distintas tiendas.

“Muy buena app, ¡súper facil de usar! Ideal para cuando todos compran cosas por su parte para una juntada y después hay que saber quien le tiene que dar a quien cuanta plata”, afirma una de las tantas calificaciones (con 5 estrellas, además) que posee la app en la Play Store. Otra, de la mano de Leandro, reza que “nunca fue más fácil dividir los gastos de las juntadas”.

Con alma de emprendedor pero, además, con una evidente faceta servicial, Lautaro desarrolló “Divídelo” sin ánimos de lucro y con el único objetivo de ayudar a la gente en ese incómodo momento en el que debiera imponerse la temida frase “bueno, ¿dividimos cuentas?”.



La aplicación cuenta con una excelente calificación en todas las tiendas digitales.



Como siempre, en Río Negro se apuntó directo a las fuentes y fue el propio Lautaro quien nos comentó sus sensaciones respecto a la app, su crecimiento y demás facetas interesantes.

P – En primer lugar, contame un poco cómo surge la idea de crear “Divídelo”

R – Varias veces nos pasó que nos juntamos con mis amigos a comer, y alguno compra la carne, otro se encarga de las bebidas y otro no compra nada; y al momento de pagar era medio confuso, siempre nos mareábamos. Entonces me fijé en la tienda de aplicaciones y no había ninguna que dividiera gastos de forma simple, así que pensé en hacer algo fácil de usar, que sea rápido. Y, además, para practicar desarrollo y sumarlo a mi currículum. Yo ya había armado una web simple con esa utilidad, pero después pensé en algo mejor, una aplicación que se pueda bajar de la tienda. Ya se subió hace unos días y en cada tienda sumó varias descargas, viene bastante bien.

P – ¿El desarrollo lo realizaste enteramente vos?

R – Armé todo de cero, desde el algoritmo, todo.

P – ¿Y cómo te fuiste vinculando con el ámbito de la programación?

R – Yo hace casi 9 años que me dedico a esto, desde que terminé el secundario. El colegio era un técnico con orientación en computación, y yo ahí aprendí a programar y empecé a laburar de eso en una empresa. Como el desarrollo también es mi hobby, a veces me pongo a hacer aplicaciones o a desarrollar algunas cosas sencillas.

P – Hasta hace unos años, había una máxima que rezaba que para laburar de tecnología había que irse a Buenos Aires, casi como una obligación. ¿Notás un cambio en los últimos años?

R – Hoy en día la mayoría de los laburos de programación son remotos, salvo algunas empresas en Capital. Pero en general es remoto, salvo algún día que tengas que ir a la oficina para reunirte con compañeros. Hoy, la programación se trabaja así, podés vivir en cualquier lado y trabajar sin moverte de tu casa.





P – Una vez que sacaste “Divídelo”, ¿te picó el bichito para seguir desarrollando aplicaciones? ¿Es algo que tengas pensado a futuro?

R – Yo en mi trabajo hago desarrollo de sistemas para medios, en una empresa en la que estoy hace 8 años. Por un lado, me gustaría mantener como hobby el desarrollo de aplicaciones de ayuda, incluso aunque no sean pagas, porque tampoco es que pretendo cobrar por eso. Pero por otro lado, también me gustaría tener un emprendimiento para vender sistemas y demás, quizás más orientado a negocios inmobiliarios, agencias de turismo o demás.

P – Cada vez es más frecuente ver jóvenes que apuntan a la programación como una salida laboral segura. Desde estudiarlo formalmente en una universidad hasta realizar algunos cursos online, hay mil maneras de aprender. ¿Notás el crecimiento en el ámbito de la programación?

R – Hoy en día hay muchas facilidades, pero tenés que disponer de plata para hacer cursos de programación. También podés aprender por tu cuenta, pero si no tenés una mano de alguien que ya esté involucrado es difícil. Pero si tenés ganas y sabés algo del tema es una cosa sencilla. No sé si el país promueve demasiado el tema, se que había algunos proyectos pero por lo que me llegó no son tan buenos. No me parece que la ayuda sea real, me parece que está más en cada uno el tema de investigar y buscar. Sí es cierto que los jóvenes hoy en día buscan aprender esto y es una buena oportunidad, está buenísimo.

P – Respecto a la app, ¿tenés en mente expandirla? ¿Va a tener algunos cambios a futuro?

R – Mis amigos me hicieron varias sugerencias para mejorar la aplicación. La idea es mantenerla dentro de todo simple, no cargarla de funcionalidades, pero sí mejorarla para que sea más práctica. Simplificar funciones, cosas que me fueron marcando mis amigos cuando la fueron usando, pero no mucho más que eso.

Aunque surgió más como un hobby, Lautaro creó una app útil y comenzó a empaparse en una faceta más de su desarrollo como programador. Sin ánimos de lucro por el momento, queda claro que tiene el talento para ponerlo a disposición cuando sea.