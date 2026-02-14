El desafío de navegar seguros en internet: la educación digital es la primera línea de defensa

Esta semana se conmemoró el Día de Internet Segura, una iniciativa global que busca promover un uso responsable, respetuoso, crítico y creativo de la tecnología. Desde su creación en 2004, la fecha moviliza a millones de personas, organizaciones e instituciones educativas para reflexionar sobre cómo construir un entorno digital más seguro, con especial foco en niños, niñas y jóvenes.

En más de dos décadas, internet se transformó en una herramienta indispensable para la vida cotidiana: permite acceder a educación en línea, comunicarse con personas sin importar la distancia, realizar compras, trabajar de forma remota y acceder a plataformas de entretenimiento como servicios de streaming y videojuegos.

Sin embargo, este crecimiento también trajo consigo nuevos riesgos que exigen mayor conciencia por parte de los usuarios. La exposición de datos personales, el contacto con desconocidos, el uso de redes públicas y los correos fraudulentos continúan siendo algunas de las principales puertas de entrada para estafas y ataques digitales, por lo que la educación digital y el acompañamiento de adultos en el caso de menores siguen siendo claves.

A más de 30 años de la masificación de internet, el ecosistema digital atraviesa un punto de inflexión marcado por la expansión de la inteligencia artificial y el aumento de la ciberdelincuencia.

“La ciberdelincuencia avanza mucho más rápido de lo que se puede frenar”, advirtió Federico Aragona, especialista de la empresa de seguridad informática F5, quien señaló que el fraude ya no apunta solo a usuarios con bajo conocimiento tecnológico, sino también a perfiles avanzados, en un modelo que busca ampliar la superficie de ataque a gran escala.

En este contexto, el experto subrayó que la verdadera protección no depende únicamente de soluciones técnicas, sino de la formación y de límites éticos claros en el uso de la inteligencia artificial, remarcando que, aunque las tareas se deleguen a sistemas automatizados, el ser humano debe conservar la arquitectura de las decisiones.

Aragona concluyó que la seguridad digital es, ante todo, una decisión humana consciente sobre el uso de los datos y el grado de involucramiento de la tecnología en la vida cotidiana.

En ese sentido, el Día de Internet Segura invita a repensar hábitos, políticas y responsabilidades individuales y colectivas, en un escenario donde la alfabetización digital se vuelve tan importante como el acceso a la conectividad, y donde cada clic implica una elección sobre privacidad, confianza y futuro digital.

