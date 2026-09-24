En 21 horas y casi sin intervención humana: una IA descubrió un mecanismo que podría servir para editar el ADN

El informe de Anthropic advierte que las tareas de oficina y los empleos calificados absorberán la mayor pérdida relativa de ingresos hacia 2030 frente al avance de la inteligencia artificial.

Claude, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por la firma estadounidense Anthropic, identificó de manera completamente autónoma un sistema biológico nunca antes descripto. El mecanismo presenta características moleculares que recuerdan a CRISPR, la técnica de edición genética que revolucionó la medicina y la biotecnología durante la última década.

El hallazgo fue anunciado formalmente por la compañía tecnológica y por su director ejecutivo, Dario Amodei. «Hoy anunciamos el descubrimiento, liderado por Claude, de una máquina molecular que sospechamos podría representar un nuevo mecanismo de edición genética; como mínimo, es un trabajo del que me habría sentido orgulloso como estudiante de doctorado», remarcó el directivo a través de sus canales oficiales.

Un análisis de meses resuelto en 21 horas por la IA de Anthropic

Para iniciar el proceso, el equipo de investigación le dio al algoritmo una única instrucción de partida: buscar variantes desconocidas de transcriptasas inversas —enzimas que copian ARN en ADN— dentro de una base masiva de secuencias biológicas. A partir de esa orden, el rastreo quedó enteramente en manos de la IA.

Unos 950 agentes autónomos operaron de manera coordinada durante 21 horas. En ese lapso reunieron más de 200.000 enzimas, identificaron 3.500 sistemas candidatos y redujeron el listado a los 20 más prometedores. Según la empresa, un análisis de esa envergadura le demanda habitualmente a un científico experto entre semanas y varios meses de trabajo.

La secuencia de ADN sin procesar que Claude estaba leyendo cuando detectó un patrón de repetición en el que nadie había reparado. (Imagen: Anthropic)

Durante la selección, uno de los agentes detectó un patrón genético repetido junto a una enzima inusual. Trasladada la pista al laboratorio para su contrastación empírica, los investigadores confirmaron que se trataba de un sistema no catalogado hasta ahora, presente en bacteriófagos (los virus que infectan bacterias), al que bautizaron ART.

El paralelismo con CRISPR y la cautela de la ciencia

El interés de la comunidad científica radica en que la combinación de propiedades hallada en ART solo se había registrado previamente en un puñado de estructuras biológicas. Todas ellas comparten la capacidad de ser programadas para cortar, copiar y pegar fragmentos de ADN, la misma familia de características que dio origen al desarrollo de CRISPR.

El avance despertó la atención en el ámbito académico internacional. Feng Zhang, pionero en el desarrollo de la edición genética y profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), evaluó en declaraciones difundidas por la compañía que el hallazgo «merece más investigación» para dimensionar su utilidad real.

Límites del anuncio, cautela comercial y acceso al informe

Pese al entusiasmo inicial, la firma admitió que todavía desconoce la función primaria del mecanismo. «Su utilidad biotecnológica, si es que la tiene, o su nivel real de importancia todavía no están claros», reconoció Amodei. El trabajo fue publicado bajo la modalidad de preprint, lo que significa que aún no cuenta con la revisión por pares (peer review) que exigen las revistas científicas indexadas.

Today we announced the Claude-led discovery of a molecular machine that we suspect could represent a new gene editing mechanism. Its precise function, biotechnological utility (if any), or level of significance is not yet clear, but at minimum it is work I would have been proud… https://t.co/hyzhzirNJe — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 23, 2026

Desde Anthropic remarcaron además que la fase experimental fue ejecutada íntegramente por investigadores humanos en instalaciones de bajo nivel de bioseguridad, sin manipulación de patógenos peligrosos. En ese esquema, la IA sugirió la hipótesis y diseñó las pruebas, mientras que los especialistas llevaron a cabo las tareas de laboratorio.

Más allá del impacto técnico, estas afirmaciones provienen de la propia empresa, que mantiene un evidente interés comercial en exhibir la potencia de su producto en el mercado tecnológico. El hallazgo aún debe ser validado y contrastado por la comunidad científica independiente antes de considerarse una herramienta terapéutica viable.

El documento oficial con el detalle técnico del descubrimiento puede consultarse acá.