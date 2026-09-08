Hito de OpenAI: la inteligencia artificial resolvió las ecuaciones de Navier-Stokes, uno de los mayores enigmas matemáticos

Sam Altman, CEO de OpenAI. La compañía tecnológica logró resolver uno de los siete Problemas del Milenio, pero anticipó que no reclamará el millón de dólares de premio.

En un anuncio que sacude al mundo de la ciencia, OpenAI confirmó que un sistema interno de Inteligencia Artificial (IA) logró resolver el problema de la existencia y regularidad de las ecuaciones de Navier-Stokes. Se trata de uno de los siete Problemas del Milenio establecidos en el año 2000 por el Instituto de Matemáticas Clay, cuya comprobación analítica permaneció como un misterio irresoluble durante 90 años.

Las ecuaciones, que datan del siglo XIX, utilizan la segunda ley de Newton (F=ma) para modelar el movimiento de los fluidos. Son una herramienta fundamental que la ingeniería aplica a diario para el diseño de aviones, pronósticos meteorológicos y el estudio del flujo sanguíneo.

Qué es la «singularidad» de los fluidos en el modelo de Navier-Stokes

El enigma central de este Problema del Milenio consistía en determinar si la aproximación continua de un fluido tridimensional e incompresible podía «romperse». En otras palabras, la ciencia necesitaba saber si el movimiento fluido podía desarrollar una «singularidad»: un punto donde la velocidad crece sin límites en un tiempo finito, volviendo inaplicables las ecuaciones tradicionales.

Representación del vórtice que genera la «singularidad». El modelo de OpenAI comprobó que el fluido puede formar un remolino espiralado que se estira y acelera sin límites.

El desarrollo analítico de OpenAI demostró que esta ruptura efectivamente puede ocurrir. El modelo halló que un fluido inicialmente en reposo puede generar un vórtice (un remolino espiralado) que se alarga y acelera de tal forma que su energía se mantiene finita, pero las fuerzas en juego colapsan la ecuación. La resolución fue formalizada y verificada en el lenguaje de programación Lean.

El rol de GPT-6 Astra y el nuevo enjambre de agentes de IA

Para alcanzar este logro, la compañía no utilizó sus plataformas comerciales habituales, sino un modelo experimental en fase de entrenamiento desde fines de agosto, que supera ampliamente las capacidades de GPT-6 Astra. El operativo técnico demandó un despliegue sin precedentes:

Trabajo en red: Un enjambre coordinado de aproximadamente 10.000 agentes de IA debatió y estructuró enfoques matemáticos.



Un enjambre coordinado de aproximadamente debatió y estructuró enfoques matemáticos. Tiempo de ejecución: El sistema tardó 88 horas ininterrumpidas en hallar la resolución.



El sistema tardó ininterrumpidas en hallar la resolución. Volumen de datos: Los agentes intercambiaron 2,7 millones de mensajes y consumieron 130.000 millones de tokens de salida exclusivamente para este problema.





Los agentes intercambiaron 2,7 millones de mensajes y consumieron de salida exclusivamente para este problema. Verificación final: Requirió 17 horas adicionales de trabajo algorítmico a cargo de GPT-6 Astra para formalizar la demostración matemática.



Competencia con Anthropic y el futuro de la Inteligencia Artificial General

La carrera por resolver este desafío se aceleró a principios de septiembre por rumores de que investigadores de Anthropic y la Universidad de Nueva York (NYU) habían llegado a un resultado similar. Si bien OpenAI reconoció que sus competidores lograron resolver un problema paralelo (las ecuaciones de Euler para fluidos sin viscosidad), ratificó que sus agentes llegaron a la demostración de Navier-Stokes de manera independiente y sin utilizar datos externos.

A pesar de haber superado un desafío valuado en un millón de dólares, OpenAI anunció formalmente que no reclamará el Premio del Milenio. Según la firma, el único objetivo de esta publicación es transparentar el vertiginoso avance hacia la Inteligencia Artificial General (AGI) y demostrar cómo los futuros modelos acelerarán los descubrimientos científicos en beneficio de la humanidad.