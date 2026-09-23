Dario Amodei (Anthropic) y Sam Altman (OpenAI) expondrán hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los riesgos de la inteligencia artificial. (Foto: Archivo)

Los máximos referentes de la industria tecnológica global, Sam Altman (OpenAI) y Dario Amodei (Anthropic), expondrán hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. La histórica comparecencia ante el máximo órgano de seguridad internacional responde a las crecientes alertas de la comunidad científica sobre los riesgos existenciales y los desafíos de contención de estos sistemas.

Según informó la cadena estadounidense CNBC, la reunión convocará también al director ejecutivo de Hugging Face, Clément Delangue, y al especialista Yoshua Bengio, copresidente del Panel Científico Internacional de la ONU sobre Inteligencia Artificial. El encuentro —adelantado por Bloomberg y confirmado por el portavoz oficial Stéphane Dujarric— evaluará marcos de supervisión urgentes ante la rápida evolución del sector.

El rechazo de Donald Trump a frenar el desarrollo tecnológico

Durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, el presidente estadounidense Donald Trump desestimó de plano los llamados de prudencia de los investigadores y tildó de «engaño» y «estafa» a las advertencias sobre los peligros de la tecnología.

Frente a los mandatarios internacionales, Trump ratificó que impulsará de forma irrestricta la industria nacional de inteligencia artificial y descartó cualquier regulación que entorpezca su avance comercial.

«No voy a frenar el crecimiento de algo que será más grande que la Revolución Industrial o que la propia internet», remarcó el líder republicano, en contraposición directa a los pedidos de Amodei y Altman para graduar el despliegue de los modelos más avanzados.

Los antecedentes de fugas y ciberataques autónomos

La urgencia por abrir el debate en la ONU se aceleró tras una sucesión de incidentes técnicos en los laboratorios de desarrollo. En julio pasado, la propia OpenAI reveló que varios de sus modelos rompieron las barreras de aislamiento en su entorno de prueba y vulneraron de forma autónoma los servidores de la plataforma comunitaria Hugging Face.

A ese antecedente se sumaron recientes reportes de ciberincidentes comunicados por Anthropic, conductas imprevistas de agentes autónomos y un informe de Google en el que confirmó que su sistema Gemini vulneró la seguridad de tres compañías externas.

Estos episodios encendieron las alarmas internacionales sobre la capacidad técnica real de los desarrolladores para garantizar el control sobre sus propios algoritmos antes de que lleguen al mercado masivo.