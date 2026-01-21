Mercado Pago logró entrar al top 10 de las billeteras virtuales que más pagan: ¿cuáles lideran el ranking?

Con el cambio de año, las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales se actualizaron y el ranking de las que más pagan cambió. Esta situación llevó a que Mercado Pago, la más popular y conocida entre los ahorristas, pudiera recuperarse y posicionarse dentro del top 10 después de varios meses en baja.

Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.

Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking este 21 de enero de 2026 se compone de la siguiente manera:

Carrefour Banco 34,00% Taca Taca (4) 32,85% Fiwind (6) 32,00% Cocos Pay 29,20% Ualá (FCI) 28,47% Calfpay 28% sin tope. Prex 27,01% Mercado Pago 26,65% Banco Supervielle 25,55% Claro Pay 25,55% Cencopay 25,55% Lemon Cash 25,19% Banco Bica (5) 25,00% Banco Galicia 24,82% Astropay 24,09% Personal Pay 23,73% Letsbit 23,36% Montemar Pay 23,00% Brubank (3) 21,00% Naranja X (2) 21,00% Ualá (Uilo) (1) 20,00%

Datos a tener en cuenta sobre las billeteras virtuales

La expresión «Inversión en FCI Money Market» quiere decir que el dinero se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero o de liquidez inmediata.

En tanto el Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Mixta significa que está invirtiendo en un instrumento financiero que combina dos tipos principales de activos: renta fija o renta variable. La renta fija proporciona mayor estabilidad y una rentabilidad potencialmente más predecible; y la variable ofrece un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, pero asume mayor riesgo y volatilidad.