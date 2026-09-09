Apple sorprende con el iPhone Duo, su primer teléfono plegable y de pantalla gigante

Apple abre una nueva era: así es el primer iPhone que se dobla. Foto: gentileza

Apple presentó su primer iPhone plegable, el iPhone Duo, en el primer gran evento encabezado por John Ternus como CEO, tras la salida de Tim Cook el 1 de septiembre. El lanzamiento representa una prueba estratégica para la compañía, que busca crear un nuevo producto estrella en un mercado dominado por Samsung.

Apple se juega su futuro con el primer iPhone plegable

El dispositivo adopta el formato de los teléfonos plegables actuales: una pantalla externa cuando está cerrado y otra de mayor tamaño que aparece al desplegarlo. Samsung inauguró esta categoría de consumo masivo en 2019 con el Galaxy Fold. Sin embargo, los plegables todavía representan menos del 2% de los envíos mundiales de smartphones.

Según IDC, Apple podría alcanzar cerca del 30% de la demanda global de plegables hacia fines de este año y llegar al 40% en 2027. “Es muy probable que el iPhone plegable de Apple modifique la dinámica competitiva tanto en China como en los mercados globales”, señaló Kiranjeet Kaur, directora asociada de investigación de IDC.

El lanzamiento se produce además en un contexto de escasez de chips y aumento de costos tecnológicos. La nueva generación incluye los iPhone 18 Pro y 18 Pro Max, con precios desde US$1.199 y US$1.299, respectivamente.

Ambos incorporan el procesador A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros y acompañado por 12 GB de memoria, con mejoras orientadas al rendimiento de inteligencia artificial y la eficiencia energética.

Ternus destacó además al iPhone como principal plataforma para interactuar con Apple Intelligence, la apuesta de Apple por integrar IA generativa en sus dispositivos.

Con información de AFP e Infobae