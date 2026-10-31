La app creada por estudiantes que busca terminar con el “después te pago”

Dividir la cuenta de una cena, un asado o un viaje puede ser sencillo. El problema aparece después, cuando hay que recordar quién pagó, cuánto debe cada uno y, sobre todo, reclamar el dinero. Para resolver esa situación cotidiana, cinco estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Córdoba crearon PagameYa, una aplicación que automatiza el seguimiento de las deudas entre amigos y familiares.

La idea surgió en febrero de este año, cuando Leopoldo Lorenzo, de 25 años, propuso combinar las funciones de una herramienta de finanzas personales con las de una aplicación para dividir cuentas. El proyecto comenzó en abril y ya acumula más de 60 versiones publicadas durante su desarrollo.

“Que dividir la cuenta no divida el momento” es el lema que resume la propuesta. El usuario puede registrar quién pagó y qué consumió cada integrante, mientras la plataforma calcula las deudas y envía avisos con los montos pendientes y los datos necesarios para transferir. Cuando alguien marca la opción “Ya pagué”, la persona que adelantó el dinero recibe una notificación.

Una de las particularidades del sistema es que no todos los participantes necesitan descargar la aplicación. Quienes no tienen una cuenta pueden recibir un enlace, consultar cuánto deben y acceder a los datos de pago desde el navegador. Según Leopoldo, un tercio de las deudas registradas durante la etapa de prueba involucra a personas que no usan la app.

IA para dividir

PagameYa incorpora inteligencia artificial para simplificar la carga de gastos. Los usuarios pueden describir un consumo mediante un audio o fotografiar el ticket. En el primer caso, el sistema transcribe el mensaje e interpreta quién pagó, cuánto gastó y qué consumió cada persona. En el segundo, identifica los productos y sus precios para que cada integrante seleccione los artículos correspondientes.

La tecnología no toma la decisión final: antes de guardar el gasto, el usuario debe revisar y confirmar la información. “Cuando hay plata en juego, no queremos que la IA decida sola”, explicó el creador.

La aplicación fue desarrollada con React Native y Expo, mientras que el servidor funciona con Node.js en Amazon Web Services y los datos se almacenan en Supabase, sobre una base PostgreSQL. Entre los principales desafíos técnicos, Leopoldo mencionó la interpretación de expresiones coloquiales argentinas, la precisión de los cálculos ante propinas, descuentos y redondeos, y la posibilidad de integrar a personas que no instalaron el producto.

La plataforma también permite conectar Mercado Pago para detectar transferencias entrantes y proponer la cancelación de la deuda correspondiente.

Próximos pasos

En su beta privada, disponible por invitación desde agosto, PagameYa reúne 101 usuarios y no realizó inversiones en publicidad. Según los registros de la aplicación, seis de cada diez deudas con más de dos semanas de antigüedad terminaron marcadas como pagadas, mientras que cuatro de cada diez pagos se concretaron en menos de 24 horas.

Leopoldo aclaró que los resultados deben interpretarse con cautela, porque se trata de una muestra pequeña en la que participan amigos y conocidos. La experiencia, sin embargo, les permitió identificar que el principal obstáculo no es calcular cuánto debe cada persona, sino pedir que devuelvan el dinero.

El equipo está integrado por el propio Leopoldo, Juan Cheli, Francisco Saggiorato, Ian Salzgeber y Amadeo Bottiglieri, compañeros que se conocieron en la universidad en 2023. Mientras Leopoldo lidera el producto y el diseño, sus socios se distribuyen las tareas de desarrollo, infraestructura, datos y control de calidad.

El próximo objetivo es publicar la aplicación en la tienda de Apple antes de diciembre, con la mira puesta en las vacaciones y los viajes. A más largo plazo, el equipo busca expandirse a México y desarrollar soluciones para comercios que todavía administran el fiado y las cuentas corrientes en cuadernos. La idea es que las funciones cotidianas entre personas sean gratuitas y que los ingresos provengan de servicios destinados a negocios.

Inspirado por Steve Jobs, Leopoldo sostiene que busca construir un producto diferente. También aspira a trabajar con Mercado Pago y su fundador, Marcos Galperin. “Transferir ya es instantáneo, pero ponerse de acuerdo sobre quién le debe a quién todavía no”, resumió. Esa brecha es el problema que PagameYa intenta resolver.