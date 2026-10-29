El Banco Central dio aprobación técnica a la licencia pedida por Mercado Pago para convertirse en banco 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio la aprobación técnica a la solicitud de Mercado Pago para convertirse en entidad bancaria. La novedad fue confirmada por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias y director del BCRA, Juan Curutchet, en el marco del Argentina Fintech Forum 2026.

“En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica. La licencia de Mercado Banco, entiendo que así se llamará, seguirá su curso”, aseguró Curutchet en declaraciones a Infobae. El trámite para que la firma de Marcos Galperín opere como banco formal completará su circuito con el aval definitivo del Directorio del BCRA.

Mercado Pago se convierte en Banco: la plataforma podrá reemplazar las cuentas CVU por CBU

Semanas atrás, el funcionario había adelantado que la aprobación final se sancionaría antes de fin de año. En esa misma línea se encuentra Revolut, el banco digital más grande de Europa, que recibió el permiso del BCRA el mes pasado y prevé comenzar sus operaciones en 2027.

La conversión de la empresa de su condición de Proveedor de Servicios de Pago (PSP) o billetera virtual a entidad bancaria transformará el sistema financiero nacional. Durante años, la banca tradicional reclamó que la compañía cumpla con las exigencias regulatorias que pesan sobre el sector bancario. En el corto plazo, la firma deberá asumir esos compromisos, aunque al mismo tiempo obtendrá el aval para expandir su negocio en el país.

Con más de 20 millones de cuentas estimadas, la plataforma podrá reemplazar las cuentas CVU por CBU. Ese cambio le abrirá las puertas a la acreditación de sueldos, el único segmento transaccional reservado exclusivamente a los bancos. Millones de trabajadores que cobran su salario en una entidad tradicional y luego transfieren sus fondos a la billetera virtual podrán centralizar la administración de sus ingresos en la firma.

Cada cuenta sueldo que capte Mercado Banco restará fondeo a las entidades financieras tradicionales, cuyo modelo de negocios depende en buena medida de esos recursos sin costo.

A su vez, la licencia le otorgará la facultad de captar depósitos a plazo fijo y colocar créditos de diversa índole a través de la intermediación financiera, una actividad vedada a las PSP. La imposibilidad de realizar intermediación era uno de los cuestionamientos históricos de la banca tradicional hacia la firma, que hasta ahora solo podía otorgar financiamiento con fondos propios.

“Mientras en todo el mundo se habla de consolidación en los sistemas financieros, en la Argentina aparecen nuevos jugadores, es un sector muy dinámico”, señaló Curutchet.

El BCRA evaluaba aplicar una regulación especial para segmentar a las empresas fintech según su tamaño, un esquema diseñado en la práctica para la compañía de Galperín ante la existencia de más de 200 billeteras en el país. Curutchet detalló que ese proyecto quedó descartado, ya que la propia empresa optó por iniciar el trámite para contar con una licencia bancaria.

Según revelaron fuentes del sector a Infobae, la solicitud tramitada ante la autoridad monetaria incluyó un plan de negocios conservador, con una incorporación moderada a los distintos segmentos financieros. Además del aspecto transaccional, la compañía mantiene una amplia presencia en inversiones, préstamos, tarjetas, seguros y comercio electrónico.

En el BCRA persisten algunas prevenciones sobre la consolidación de un nuevo jugador dominante en el mercado. Por un lado, estiman que la prudencia trazada en el plan original contrasta con la impronta competitiva del grupo económico. Por otro lado, la presencia simultánea en múltiples unidades de negocios lleva al organismo a extremar recaudos para prevenir la transferencia de riesgos entre sectores.

En el organismo regulador tampoco descartan fijar condicionamientos al momento del otorgamiento de la licencia definitiva, con el objetivo de evitar distorsiones en el funcionamiento del sistema financiero.