Las 5 funciones de WhatsApp que deberías conocer para proteger tus chats y ahorrar tiempo

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse, pero muchas personas apenas aprovechan sus funciones básicas: enviar mensajes, compartir fotos, escuchar audios y realizar llamadas.

Sin embargo, la plataforma de Meta incorpora herramientas que permiten organizar mejor las conversaciones, proteger información personal y ahorrar tiempo. Algunas están disponibles desde hace años, mientras que otras llegaron con actualizaciones más recientes.

Desde ocultar chats privados hasta crear listas personalizadas, estas son cinco funciones de WhatsApp que vale la pena conocer.

1. Ocultar conversaciones con un código secreto

Una de las herramientas más interesantes de WhatsApp permite restringir conversaciones y protegerlas mediante una contraseña, huella digital o reconocimiento facial, según el dispositivo.

Los chats restringidos quedan separados de las conversaciones habituales y sus notificaciones no muestran el contenido de los mensajes.

Además, es posible configurar un código secreto diferente del utilizado para desbloquear el teléfono y ocultar la carpeta de chats restringidos.

Cómo activarlo:

Abrí la conversación que quieras proteger.

Tocá el nombre del contacto o grupo.

Buscá la opción Restringir chat o Bloquear chat .

o . Seguí las instrucciones para configurar la protección.

Para ocultar también la carpeta, ingresá a los ajustes de los chats restringidos y configurá un código secreto.

2. Crear listas para separar los chats del trabajo, la familia y los amigos

Cuando se acumulan decenas de conversaciones, encontrar un mensaje importante puede convertirse en una tarea complicada.

Para resolverlo, WhatsApp permite crear listas personalizadas y agrupar conversaciones según distintos criterios.

Por ejemplo, se pueden organizar los chats en categorías como Trabajo, Familia, Amigos o Pendientes.

Cómo hacerlo:

Ingresá a la pestaña Chats.

Deslizá hacia abajo para visualizar los filtros y listas.

Tocá el símbolo + para crear una lista nueva.

para crear una lista nueva. Elegí un nombre y agregá los contactos o grupos correspondientes.

También existen filtros predeterminados para mostrar conversaciones no leídas, grupos y contactos favoritos.

3. Fijar mensajes importantes para no perderlos entre cientos de conversaciones

Una dirección, un horario, una reserva o un dato importante pueden quedar enterrados entre decenas de mensajes.

Para evitarlo, WhatsApp permite fijar hasta cuatro mensajes en la parte superior de una conversación.

Esta función resulta especialmente útil en grupos familiares, laborales o de organización de eventos.

Cómo activarla:

Mantené presionado el mensaje que quieras destacar.

Seleccioná la opción Fijar en el menú.

en el menú. Elegí durante cuánto tiempo querés mantenerlo visible: 24 horas, 7 días o 30 días.

El mensaje aparecerá destacado en la parte superior del chat y se podrá consultar rápidamente.

4. Elegir quién puede ver tu foto, tu última conexión y tus estados

Muchas personas desconocen que WhatsApp permite personalizar quién puede acceder a determinados datos del perfil.

Desde los ajustes de privacidad es posible limitar la visualización de la foto, la última conexión, el estado en línea y las publicaciones de Estados.

Incluso se pueden excluir contactos específicos sin necesidad de bloquearlos.

Cómo configurarlo:

Abrí WhatsApp y entrá en Ajustes.

Seleccioná Privacidad .

. Elegí qué información querés modificar.

Configurá las opciones disponibles, como Mis contactos, Mis contactos excepto… o Nadie, según corresponda.

También es posible controlar quién puede agregarte a grupos.

5. Activar la privacidad avanzada para proteger el contenido de los chats

Otra función que merece atención es Privacidad avanzada del chat, diseñada para ofrecer una protección adicional en conversaciones individuales y grupales.

Cuando está activada, impide que otros participantes exporten el chat, descarguen automáticamente archivos multimedia a sus teléfonos o utilicen los mensajes con determinadas funciones de inteligencia artificial de WhatsApp.

Cómo activarla:

Abrí la conversación o el grupo.

Tocá el nombre del contacto o grupo.

Buscá la opción Privacidad avanzada del chat .

. Activá la función.

Es importante aclarar que esta herramienta no impide que alguien fotografíe la pantalla con otro dispositivo ni garantiza que el contenido no pueda compartirse por otros medios.

WhatsApp: por qué conviene revisar las funciones de privacidad

Además de facilitar la comunicación, WhatsApp concentra información personal, conversaciones laborales, fotografías y documentos que muchas veces requieren protección.

Por eso, dedicar unos minutos a revisar sus ajustes puede mejorar tanto la organización como la privacidad de la cuenta.

Los nombres de las opciones y su ubicación pueden variar ligeramente entre Android y iPhone, y algunas herramientas dependen de la versión instalada.

Mantener la aplicación actualizada permite acceder a las funciones disponibles para cada dispositivo y aprovechar mejor sus herramientas de seguridad.