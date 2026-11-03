Conocé Duplicar Norte desde adentro: Oldelval lanza un micrositio para acercar el proyecto a la comunidad

Duplicar Norte es un proyecto estratégico de Oldelval que ampliará la capacidad de transporte de petróleo. Foto: gentileza.

Oldelval (Oleoductos del Valle) lanzó el sitio web de Duplicar Norte, con el objetivo de acercar el proyecto a la comunidad a través de una experiencia dinámica e interactiva. Quienes entren a la página podrán conocer sus principales características, etapas constructivas y los procesos que hacen posible la construcción del nuevo oleoducto.

La compañía explicó que el sitio fue pensado como un espacio en constante evolución, que irá incorporando nuevos contenidos a medida que avance la obra. La propuesta combina información técnica y contenidos audiovisuales para mostrar la dimensión y complejidad que hay detrás del proyecto.

Duplicar Norte es un proyecto estratégico de Oldelval que ampliará la capacidad de transporte de petróleo, acompañando el crecimiento de la producción del hub norte de la formación no convencional y fortaleciendo la infraestructura necesaria para su evacuación. Se puede acceder a la página a través de este enlace.

La firma busca dar visibilidad a todo el trabajo que se viene realizando desde el comienzo de la obra sobre fines de 2025. Foto: gentileza.

La iniciativa que apunta a abrir una nueva vía para el hub norte

Con este nuevo espacio, Oldelval busca sumar una nueva herramienta para acercar Duplicar Norte y dar visibilidad a todo el trabajo que se viene realizando desde el comienzo de la obra sobre fines de 2025.

El proyecto contempla 207 kilómetros de nuevo oleoducto de 24 pulgadas entre Auca Mahuida y Allen, con una capacidad de transporte de 35.000 metros cúbicos diarios, equivalentes a 220.000 barriles por día.

Se prevé que demandará una inversión inicial superior a los US$ 382 millones, y ya fue presentado ante el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). Su puesta en marcha está prevista para marzo de 2027.

A través de la nueva plataforma, los usuarios pueden adentrarse en Duplicar Norte y descubrir los desafíos y procesos que forman parte de su construcción, en una propuesta que busca hacer visible no solo la magnitud de la infraestructura, sino también el trabajo que existe detrás de cada etapa del proyecto.

Con el proyecto una vez operativo, se espera destrabar el cuello de botella de transporte y acompañar el crecimiento de las principales compañías que integran el consorcio de Oldelval, integrado por YPF (37%), ExxonMobil (21%), Chevron (14%), PAE (11,9%) Pluspetrol (11,9%) y Tecpetrol y Pampa Energía con un 2,1%, cada una.