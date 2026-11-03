Lleva 14 años destruido y cada crecida corta la Ruta 23: el nuevo reclamo por el puente sobre el Nahuel Niyeu

La reconstrucción del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu, en la Ruta Nacional 23, volvió a formar parte de los planteos de Río Negro ante el Gobierno nacional. El gobernador Alberto Weretilneck pidió incorporar unos US$10 millones al Presupuesto 2027 para reparar la estructura, una obra pendiente desde hace más de 14 años y que vuelve a quedar en evidencia cada vez que las crecidas interrumpen la circulación en la Región Sur.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, el planteo fue realizado durante el encuentro que Weretilneck mantuvo con el titular de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, en el marco de la firma de las actas vinculadas al traspaso de distintos tramos de las rutas nacionales 22 y 151 a la Provincia.

En esa reunión, el mandatario solicitó que se contemple una partida de aproximadamente 10 millones de dólares para avanzar con la reconstrucción del puente. Además, se acordó tomar contacto con la empresa que había participado de la licitación anterior y cuya obra quedó paralizada, con el objetivo de que elabore un presupuesto actualizado.

La intención es contar con una nueva estimación económica que permita gestionar, a través de Vialidad Nacional, la incorporación de los recursos necesarios para ejecutar la obra en el próximo ejercicio presupuestario.

El reclamo por el puente de la Ruta 23 llegó al Congreso

El pedido de Weretilneck se suma a una serie de iniciativas institucionales que buscan destrabar la reconstrucción del puente y completar la pavimentación de la Ruta Nacional 23.

El 28 de octubre, el diputado nacional por Río Negro Marcelo Mango, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar al Gobierno nacional que disponga las medidas técnicas, administrativas y presupuestarias necesarias para incorporar partidas específicas en el Presupuesto 2027.

El planteo contempla dos objetivos: finalizar los sectores pendientes de pavimentación de la Ruta 23 y ejecutar la reconstrucción definitiva del puente sobre el arroyo Nahuel Niyeu, incluidos sus accesos y las obras hidráulicas, de protección, drenaje y seguridad vial.

Mango también pidió que, hasta que se concrete la obra definitiva, Vialidad Nacional realice intervenciones urgentes para garantizar la seguridad y transitabilidad del desvío que actualmente se utiliza sobre el arroyo.

Entre las medidas mencionó su consolidación y estabilización, el mantenimiento de los sistemas de escurrimiento y la instalación de señalización preventiva y defensas viales.

En la Legislatura provincial, el legislador Fabián Pilquinao (Vamos con Todos) también presentó un reclamo para pedir la reconstrucción del puente y la finalización de la Ruta 23.

Un puente que se derrumbó en 2012 y nunca se reconstruyó

El problema tiene una historia que se remonta al 8 de marzo de 2012. Durante la madrugada de ese día, una extraordinaria crecida del arroyo Nahuel Niyeu arrasó con el puente de hierro y cemento de 65 metros de largo, construido en 2008 entre los kilómetros 113 y 116 de la Ruta Nacional 23.

La estructura había demandado una inversión de 3,5 millones de pesos (US$1,1 millones al tipo de cambio promedio de 2008) y formaba parte de los trabajos de pavimentación del corredor que conecta la cordillera con el mar por el sur de Río Negro. Sin embargo, cuatro años después de su construcción, un aluvión la destruyó por completo.

Tras el derrumbe, la ruta permaneció cortada durante varios días. Para recuperar la circulación se construyeron badenes y pasos provisorios, mientras Vialidad Nacional anunciaba la elaboración de un nuevo proyecto para levantar un puente.

En octubre de 2013 se convocó a la licitación pública 131/2013 para construir un nuevo puente y un aliviador sobre el arroyo, con un presupuesto oficial de 21,6 millones de pesos (US$3,7 millones al tipo de cambio de ese momento).

En 2022, cuando se cumplieron diez años del derrumbe, desde Vialidad Nacional se informó que el proyecto había sido rediseñado para contemplar las características del suelo de la zona. La propuesta contemplaba una estructura en dos tramos, uno de 80 metros y otro de 40, con bases más profundas para responder a la fuerza de las crecidas.

Pese a esos anuncios y a los reiterados reclamos de autoridades provinciales, intendentes y representantes de la Región Sur, la reconstrucción siguió sin concretarse.

Cada crecida vuelve a cortar la Ruta 23

La falta de un puente definitivo tiene consecuencias cada vez que se registran lluvias intensas en la cuenca del arroyo, que desciende desde la Meseta de Somuncura. El paso alternativo, construido para mantener la circulación después del derrumbe, queda expuesto a las crecidas y puede resultar cubierto por el agua.

La situación volvió a repetirse durante octubre de 2026. En más de una oportunidad, Vialidad Nacional debió interrumpir el tránsito en el sector debido al desborde del arroyo y a la afectación del terraplén. Luego se realizaron trabajos para recuperar la transitabilidad, aunque el problema estructural permanece.

Los cortes afectan a quienes utilizan la Ruta 23 para trasladarse entre las localidades de la Región Sur y también a los transportistas y viajeros que recorren el corredor. Cuando el paso queda interrumpido, las alternativas para continuar el recorrido implican importantes desvíos.