Lali Espósito estalló contra los medios tras su casamiento con Pedro Rosemblat: el fuerte mensaje que publicó

Lali Espósito volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un fuerte mensaje que publicó en sus redes sociales después de su casamiento con Pedro Rosemblat. La cantante apuntó contra algunos medios de comunicación y cuestionó las prioridades informativas a partir de la repercusión que tuvo uno de los detalles más comentados de su boda: la enorme torta preparada por Damián Betular.

A través de una historia de Instagram, la artista expresó su indignación por el tratamiento mediático de su celebración y lo contrastó con la falta de atención que, según denunció, reciben situaciones de violencia contra personas trans.

El contundente mensaje de Lali Espósito contra algunos medios

La cantante utilizó sus historias de Instagram para compartir una reflexión sobre la cobertura de su casamiento y cuestionar lo que considera una diferencia de atención entre los temas de espectáculos y los hechos de violencia.

«Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a CAZAR travestis. Personas trans que están trabajando en la calle….. Total normalidad y silencio», escribió Lali Espósito.

El mensaje fue difundido este martes 3 de noviembre y rápidamente volvió a colocar a la artista en el centro de la conversación pública.

Con sus palabras, Lali cuestionó que ciertos detalles de su vida privada reciban una amplia cobertura mediática, mientras que denuncias de violencia contra personas trans no obtienen, a su entender, la misma atención.

La cantante no identificó a los medios a los que dirigió su crítica. Tampoco brindó mayores precisiones sobre el episodio de violencia al que hizo referencia.

La torta del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat que generó repercusión

El descargo llegó después de que trascendieran numerosos detalles de la boda que Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron el sábado 31 de octubre, en una casona del barrio porteño de San Telmo.

La pareja eligió una ceremonia íntima, rodeada de familiares y amigos, aunque las imágenes y los detalles del festejo no tardaron en circular por las redes sociales y los programas de espectáculos.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la imponente torta de bodas elaborada por Damián Betular, de varios pisos y una estética romántica, con tonos claros y delicados detalles decorativos.

La creación del reconocido pastelero se convirtió en uno de los temas más comentados de la celebración, junto con los originales recuerdos que recibieron los invitados y las fotografías compartidas por los recién casados.

Del festejo íntimo al fuerte descargo de Lali Espósito

Después de la boda, Lali había compartido imágenes de la celebración junto a un mensaje de agradecimiento para quienes la acompañaron en ese momento especial.

«Fuimos inmensamente felices», expresó la cantante al mostrar algunas postales de su casamiento con Rosemblat.

Sin embargo, pocos días después, la artista cambió el tono de sus publicaciones y decidió pronunciarse sobre la cobertura mediática de su boda.

Su mensaje puso el foco en una problemática que considera mucho más grave que las discusiones sobre los detalles de una celebración: la violencia contra personas trans y la visibilidad que estos hechos reciben en los medios de comunicación.

Así, mientras su casamiento continúa generando repercusiones, Lali Espósito volvió a utilizar sus redes sociales para expresar una postura pública, esta vez con un cuestionamiento directo a las prioridades de algunos medios.