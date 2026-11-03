Fiestas de noviembre en Alto Valle: tres ciudades para disfrutar de la gastronomía, la música y las tradiciones

Noviembre tendrá al Alto Valle rionegrino como escenario de una agenda que combina música, gastronomía, historia y producción regional. En tres de sus ciudades más representativas, las celebraciones convocarán a vecinos y visitantes con propuestas que recuperan la identidad de la región y ponen en primer plano los sabores de la tierra.

Villa Regina abrirá el calendario con los festejos por su 102° aniversario. Días después, Cipolletti estrenará Ritual, el primer Festival de Gastronomía, Vinos y Productos del Alto Valle, mientras que General Roca será sede de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Sidra. Tres encuentros diferentes, unidos por una historia productiva que forma parte de la identidad valletana.

Villa Regina: tres días de festejos por sus 102 años

Del viernes 6 al domingo 8 de noviembre, Villa Regina celebrará su 102° aniversario con un programa que reunirá espectáculos musicales, gastronomía y producción artesanal. El epicentro será el anfiteatro municipal Cono Randazzo, ubicado al pie de la barda, aunque las actividades también se extenderán por otros sectores de la ciudad.

Villa Regina: El anfiteatro Cono Randazzo será el escenario central de los festejos por los 102 años de la ciudad.

Habrá patios gastronómicos, paseos de artesanos y emprendedores sobre la calle Nogales y un segundo escenario frente al Museo de la Sidra y el Vino (MuSiVi). La programación tendrá entrada libre y gratuita y convocará a artistas regionales y nacionales.

El viernes 6, el cierre estará a cargo de Damas Gratis, la banda liderada por Pablo Lescano. El sábado 7 será el turno de Los Dragones y Javier Quinteros, mientras que el domingo 8 la jornada tendrá presentaciones y sorpresas con músicos locales y regionales.

La Perla del Valle y su historia frutícola

Villa Regina nació el 7 de noviembre de 1924, impulsada por la Compañía Colonizadora Reginense. Su nombre homenajea a Regina Pacini de Alvear y, con el paso de las décadas, la ciudad construyó una identidad estrechamente ligada al trabajo de la tierra.

Conocida como la Perla del Valle, es uno de los pilares agroindustriales de Río Negro. La producción de manzanas y peras, la elaboración de sidras y la vitivinicultura marcaron su desarrollo económico y cultural. A eso se suma un paisaje definido por las bardas y el río Negro, que acompaña la vida cotidiana de una localidad orgullosa de sus raíces productivas.

Cipolletti estrena Ritual, un festival para descubrir los sabores del Alto Valle

Del miércoles 11 al domingo 15 de noviembre, Cipolletti sumará una nueva propuesta a la agenda regional: la primera edición de Ritual: Festival de Gastronomía, Vinos y Productos del Alto Valle.

Con el acompañamiento de la Municipalidad de Cipolletti, la iniciativa busca convertirse en una cita anual para mostrar la identidad productiva de la región. La gastronomía será el punto de encuentro entre restaurantes, productores, bodegas, sidrerías y emprendedores, en una propuesta que también apunta a dinamizar el comercio y el turismo.

Cipolletti: Ritual tendrá su gran feria gastronómica el 14 y 15 de noviembre en el Parque Rosauer. (Foto: Cecilia Maletti).

Durante los cinco días, restaurantes, bares y cafeterías de la ciudad participarán del Distrito Gastronómico, con platos y menús especiales elaborados a partir de alimentos, vinos y sidras del Alto Valle. La programación también incluirá pop-ups, catas, degustaciones guiadas y charlas con cocineros invitados y referentes regionales en distintos espacios de Cipolletti.

El encuentro tendrá uno de sus momentos centrales el sábado 14 y domingo 15, con una gran feria en el Parque Rosauer, ubicado en Mariano Moreno y Mengelle. De 12 a 23, el espacio verde recibirá, con entrada libre y gratuita, a food trucks, productores, bodegas, sidrerías y cervecerías. También habrá música en vivo y clases de cocina en la tradicional pérgola.

Para conocer la programación y las actividades se puede consultar el sitio www.ritualcipolletti.com.ar y la cuenta de Instagram @ritualcipolletti.

Cipolletti, una ciudad marcada por el riego y la producción

Cipolletti es una de las principales puertas de entrada a la Patagonia y un nodo estratégico de conexión regional. Su historia está ligada a la llegada del ferrocarril y al desarrollo del sistema de riego proyectado por el ingeniero César Cipolletti, una obra fundamental para transformar el valle en una de las principales zonas frutícolas del país.

Fundada a fines del siglo XIX, la ciudad creció al ritmo de la producción agrícola y, con los años, sumó una fuerte expansión urbana, universitaria y comercial. Hoy combina esa tradición con una oferta gastronómica en crecimiento y un papel central en la actividad económica del Alto Valle.

General Roca: la Fiesta Provincial de la Sidra vuelve con 17 marcas

El sábado 14 y domingo 15 de noviembre, General Roca celebrará una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Sidra. La actividad tendrá lugar en el Predio Ferial Municipal, ubicado en calle Tronador 260, con entrada libre y gratuita.

General Roca: La celebración tendrá patio gastronómico, artesanos y música en vivo en el Predio Ferial Municipal.

El Patio Sidrero será uno de los grandes atractivos de la celebración, con la participación confirmada de 17 marcas regionales y nacionales. Los visitantes podrán conocer distintas variedades y propuestas de esta bebida, vinculada históricamente con la producción frutícola del Alto Valle.

La fiesta también contará con un amplio patio gastronómico, una feria de artesanos y espectáculos de música en vivo a cargo de artistas locales y regionales. La propuesta reunirá producción, sabores y entretenimiento en un encuentro que busca poner en valor tanto la tradición sidrera como las nuevas experiencias de la gastronomía regional.

General Roca, corazón productivo del Alto Valle

Fundada en 1879 y reconstruida después de la histórica inundación de 1899, General Roca se convirtió en uno de los principales centros agroindustriales de Río Negro. La producción de frutas marcó su crecimiento y le dio un lugar destacado en la historia económica de la provincia.

El protocolo exige que la sidra se elabore con jugo de manzanas y peras frescas de productores rionegrinos. (Foto: archivo gentileza)

Cuna de la Fiesta Nacional de la Manzana y referente en el procesamiento de fruta, la ciudad también es protagonista de la recuperación y puesta en valor de la sidra artesanal e industrial. Esa actividad, que reúne saberes tradicionales, innovación y nuevas propuestas productivas, contribuye a posicionar a Río Negro como una de las principales provincias sidreras del país.

En noviembre, las tres ciudades tendrán motivos distintos para salir a recorrer el Alto Valle. Música, ferias, degustaciones y celebraciones populares serán la puerta de entrada a una región que encuentra en sus frutos, sus productores y su historia una parte esencial de su identidad.